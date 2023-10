PILOTE, Lise



À l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, le 22 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Lise Pilote, épouse de monsieur Marc Dorval. Elle était la fille de feu madame Augustine Bernier et de feu monsieur Delphis Pilote. Elle demeurait à Ste-Anne-de-Beaupré.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 30, suivi d'L'inhumation des cendres se fera au cimetière paroissial de St-Joachim ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants Martine ((Alain Godbout et sa fille Audrey Proulx-Godbout (Mathieu Dion-Aubé) et leurs enfants: Magalie et Léana Dion)) et Yves (Martine Giroux); ses petits-enfants Aurélie (Samuel Drolet), Mathieu (Samantha Leclerc), Pier-Olivier et son arrière-petit-fils Ludovic ; ses frères et soeurs Jacqueline (feu Jean-Paul Tremblay), feu Gilbert, Cécile (André Gagnon), feu Jean-René (Georgette Tremblay), Marie (feu Aurélien Tremblay), Marcel (Olivette Rochefort); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Dorval: Nicole ((feu Robert Saillant (Michel Tremblay)), Ghislaine ((feu Clément Simard) (Guy Pépin)), feu Claire, Liane (Pierre Laverdière); son filleul Éric St-Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Christine Lemay ainsi que tout le personnel soignant du 3e Rive de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et un merci tout spécial à Mesdames Cynthia Poulin et Jacynthe Fournier pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, www.jedonneenligne.org/fondationhsab. Des formulaires seront disponibles sur place.