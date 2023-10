PELLERIN, Maurice



À l'hôpital St-François d'Assise, le 20 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Maurice Pellerin, époux de feu dame Claire Poitras, fils de feu dame Marie Leclerc et de feu monsieur François Pellerin. Originaire de Ste-Perpétue, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " située sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie, Serge (Jean-Pierre Dufour), Johanne (Denis Moffet) et Jean (Annie-Claude Jauron); ses petits-enfants : Carl (Joanie Fournier), Jean-François, Catherine, Évelyne et Antoine; ses arrière-petits-enfants : Éli et Éthan; son frère et ses soeurs : Denis, Yvette et Monique ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'unité des soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour leur délicatesse, leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2725 ch. Ste-Foy, Québec (Qc) G1V 4G5, tél. : 418-656-8711, web : https://fondation-iucpq.org