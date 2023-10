ROBITAILLE, Rollande Beaumont



À l'hôpital Laval (IUCPQ), le 30 septembre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Rollande Beaumont, épouse de feu monsieur Aimé Robitaille et fille de feu monsieur Roméo Beaumont et de feu madame Gabrielle Drolet. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Beaumont laisse dans le deuil ses enfants: Marielle (Réjean Drolet), Denis (Bernadette Corriveau) et André (Julie Boisvert); ses petits-enfants: feu Mylène (Martin Desrosiers), Nadine (Stéphane Blanchet-Côté), Hélène, Simon (Fanny Thériault), Monique, David (Ève Pinet) et Lili; ses arrière-petits-enfants: Kathy, Samuel, Paul, Gabrielle, Mattéo, Édouard, Léane, Marianne ainsi que Martine Francke; ses frères et soeurs de la famille Beaumont: feu Philippe (feu Huguette Paré), Jean-Paul (feu Étiennette Michaud), feu Yvon (Jacqueline Boucher), Micheline (feu Jean-Guy Lirette), Gisèle (feu Joachim Desbiens); sa filleule Nathalie Beaumont et son filleul Réjean Beaumont ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ses nombreux ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Robitaille. Remerciements au personnel du Manoir du Verger de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins prodigués et leur humanisme.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, à partir de 9h sous la direction de laVous pouvez exprimer votre sympathie en offrant des dons à la paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur (Paroisse de Sainte-Catherine).https://communautedes3clochers.com/contribuez-a-votre-paroisse-2/