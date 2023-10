DOIRON, Ghislaine



Entourée des siens, à la maison de son enfance, le 15 septembre 2023, à Saint-Gervais, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédée paisiblement madame Ghislaine Doiron, fille de feu madame Valia Godbout et de feu monsieur Hector Doiron. Elle demeurait à Saint-Gervais. Elle était la soeur de : feu Jean-Paul (feu Germaine Leblond), feu Pauline (feu Gérard Leblond), feu Rénald (feu Agathe Godbout), feu Georgette (feu Lucien Labrie), feu Jean-Yves (feu Diane Bergeron), feu Conrad (Monique Goupil), Alcide (feu Gaétane Dion, Yolande Brochu), Denis (feu Pierrette Asselin, Lise Charest), feu Gilles (Micheline Goupil). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lade 13 h à 14 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Gervais de Bellechasse. Un merci tout spécial à Mélissa Lemieux, propriétaire de la résidence Le Manoir de Saint-Gervais, ainsi qu'à tout le personnel pour les bons soins prodigués à Ghislaine.