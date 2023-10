Être végétarien pourrait se retrouver dans votre ADN

Se passer de viande n’est peut-être pas seulement une question de volonté, selon une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique PLOS One.

Celle-ci a révélé qu’il existe quatre gènes associés à la capacité d’une personne à adhérer à un mode de vie végétarien.

«À l’heure actuelle, nous pouvons dire que la génétique joue un rôle important dans le végétarisme», a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr Nabeel Yaseen, professeur émérite de pathologie à l’école de médecine Feinberg de l'Université Northwestern en Illinois.

Il précise que «certaines personnes peuvent être génétiquement mieux adaptées à un régime végétarien que d’autres» selon l’étude.

Outre les pratiques religieuses et culturelles, les raisons sanitaires, morales et environnementales comptent toutes parmi les facteurs qui motivent les gens à ne plus manger de viande.

Réduire ou éliminer une consommation de viande n’est pas une mince tâche, toutefois, et certains ne réussissent pas toujours aussi bien, a expliqué le Dr Yaseen.

«Une grande proportion des végétariens autoproclamés déclarent consommer de la viande lorsqu’ils répondent à des questionnaires détaillés», a-t-il affirmé.

Cela suggère donc, selon lui, que de nombreuses personnes qui voudraient être végétariennes ne sont pas en mesure de le faire. «Nos données suggèrent que la génétique l’explique en partie.»

L’étude n’a pas permis d’identifier qui serait ou non prédisposé génétiquement au végétarisme. Du moins, pour le moment. «Les chercheurs espèrent que de futurs travaux aborderont cette question», a ajouté le Dr Yaseen.

Métabolisme et consommation de viande

Les chercheurs ont utilisé les données de la UK Biobank, une vaste base de données biomédicale et une ressource de recherche qui suit les personnes à long terme.

Pour l’étude, plus de 5 000 végétariens stricts ont été comparés à plus de 300 000 personnes d’un groupe témoin qui avaient mangé de la viande au cours de l’année précédente.

Les chercheurs ont finalement reconnu trois gènes fortement identifiés et 31 autres potentiellement identifiés avec le végétarisme.

Lors d’une analyse génétique, ils ont constaté que les végétariens sont plus susceptibles que les non-végétariens d’avoir différentes variations de ces gènes.

La raison en est peut-être la façon dont différentes personnes traient les lipides et les graisses. En effet, plusieurs gènes identifiés étaient liés au métabolisme des lipides, a pointé le Dr Yaseen.

Cela ne fonctionne pas vraiment pour tout le monde

Cette analyse a cependant des limites, selon les experts de l’étude.

Toutes les personnes participantes étaient caucasiennes, ce qui a permis de conserver l'échantillon homogène pour éviter que les pratiques culturelles ne confondent les résultats, selon Yaseen.

Or, même si cette étude ne fournit pas de réponse définitive, elle constitue un regard important sur la nutrition, a-t-il déclaré.