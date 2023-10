TRUDEL, Jean-Jacques



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er septembre 2023, à l'âge de 98 ans et 10 mois, est décédé monsieur Jean-Jacques Trudel, époux de madame Simone Boucher, fils de feu madame Juliette Marceau et de feu monsieur Frédéric Trudel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse Simone; ses enfants : Carole, Mario (Manon Beauchamp), Line (Raymond Labrecque) et Gilles (Nancy Arseneault); ses petits-enfants : Véronique, Maude (Guillaume Bouchard) et Frédérique (Simon Pelletier); ses arrière-petits-enfants : William, Antoine, Jade et Eliott; sa soeur Lorraine (Claude Robitaille); son frère Pierre (Ginette St Pierre), ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis. Il est allé rejoindre ses parents, sa mère adoptive Marie Morency Trudel, son frère Yvan (feu Louise Dupont) et sa sœur Marcelle.