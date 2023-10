HAMEL, Dominique



À l'Unité des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg, le 24 septembre 2023, à l'âge de 54 ans et 3 mois, est décédée Dominique Hamel. Elle était la fille de madame Lise Bussière et de monsieur Pierre Hamel. Elle demeurait à Québec.Outre ses parents, elle laisse dans le deuil sa soeur Valérie (Éric Bisson); son filleul Luc-Olivier; toute la parenté, plusieurs collègues de travail du Complexe Scientifique du Québec (Laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection) et de nombreux ami(e)s. Selon les volontés de la famille, ne voulant prolonger plus longtemps les moments douloureux de sa disparition,. De nombreux membres de la famille, collègues de travail et ami(e)s ont permis, grâce à leur présence, de lui apporter amour et soutien. Il s'agit d'un hommage que Dominique a pu apprécier de son vivant. Ses proches en sont reconnaissants, malgré le fait de n'avoir pu rejoindre la totalité de ses connaissances. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, du CLSC de Charlesbourg, de l'IRDPQ ainsi que celui de l'Unité des soins palliatifs du Centre d'Hébergement de Charlesbourg pour leurs attentions et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, site web : www.fqc.qc.ca