Catherine Brunet, Ludivine Reding et Coeur de pirate sur le tapis rouge coloré du film «La légende du papillon»

Le film d'animation familial La légende du papillon a été présenté en avant-première montréalaise jeudi soir au Théâtre Maisonneuve de la Place des arts.

Plusieurs des vedettes qui prêtent leurs voix aux personnages du long métrage ont foulé le tapis rouge pour l'occasion dont Antoine Desrochers, Catherine Brunet, Sophie Cadieux, Rodley Pitt et Ludivine Reding.

Les chanteuses Coeur de pirate, La Zarra et Claudia Bouvette, qui interprètent des chansons sur la trame musicale du film, ont aussi assisté à la projection.

Produit par Marie-Claude Beauchamp (La guerre des tuques 3D) et réalisé par Sophie Roy, La légende du papillon raconte l'histoire de Patrick, un courageux papillon qui rêve de faire le grand voyage de la migration des papillons monarques, même s’il ne peut pas voler à cause d’une aile plus petite.

Le film prend l'affiche le vendredi 13 octobre partout au Québec.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

