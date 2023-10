Vers des hausses de mensualités hypothécaires de 25% à 50%

Avec la hausse des taux hypothécaires, de plus en plus de propriétaires de maison ont du mal à rembourser leur prêt, et la situation risque d’empirer d’ici trois ans lorsqu’il sera temps de faire les renouvellements.

Selon les données, environ 40 % des gens qui ont des hypothèques vont renouveler d’ici trois ans, car ils avaient choisi des termes de cinq ans pendant la pandémie, alors que les taux étaient extrêmement bas.

Pour une majorité d’emprunteurs, la hausse des mensualités sera de 25 %, 30 % ou 35 %, ce qui est beaucoup. Ceux qui ont choisi des taux variables à paiements fixes « vont avoir encore plus mal », explique Clément Gignac, économiste et sénateur, en entrevue à Mario Dumont.

« Le choc va être plus important parce qu’ils avaient des taux très, très faibles, et ils n’ont pas vu leurs paiements bouger encore, mais le terme va venir à échéance. Ça sera difficile, ça va être des hausses de 40 %, 50 % des mensualités », précise-t-il.

Par ailleurs, une bonne proportion de ces clients n’arrivent même plus à payer les intérêts, qui seraient aussi élevés que leur mensualité. Par exemple, une mensualité actuelle de 1800 $ sera de 3600 $, possiblement inabordable pour de jeunes acheteurs.

Selon Clément Gignac, ce sont eux, ces jeunes ménages qui ont acheté des propriétés à fort prix et à faible taux d’intérêt pendant la pandémie, qui vont souffrir.

« Même les gens de la Banque du Canada disaient [à l’époque] que les taux allaient rester faibles. Alors ceux qui ont acheté une maison et qui en plus ont opté pour un taux variable à paiements fixes, eux autres, ça va faire vraiment mal », insiste-t-il.

« Et en plus, leur maison n’a pas pris beaucoup de valeur, ou encore, n’en a pas pris du tout, au contraire, parce qu’ils l’ont achetée dans le haut de la pandémie », se désole-t-il.

Pas d’effondrement immobilier

L’expert ne croit toutefois pas qu’il y aura un effondrement du marché immobilier comme ce qu’ont connu les États-Unis en 2008-2009, où les valeurs des maisons ont radicalement chuté.

« Au Canada, il y aura sans doute une baisse des prix, faut être réaliste, mais ça ne sera pas l’effondrement comme aux États-Unis. Oui, il y aura des pressions à la baisse sur les prix, des ménages auront de la misère à arriver. »

Actuellement au pays, environ 20 % des propriétaires voient leur hypothèque augmenter au lieu de diminuer, parce que leur paiement ne couvre pas assez pour payer du capital.

Clément Gignac, qui a passé de nombreuses années dans le domaine bancaire, se fait néanmoins rassurant.

« La dernière chose que les banques veulent faire, c’est ramasser vos clés. Les banques vont accommoder, baisser vos paiements, ils veulent trouver des solutions », croit-il.

M. Gignac évoque aussi un scénario de récession : il y a un recul de l’activité, une situation pénible et des faillites personnelles, mais le chômage n’augmentera pas de 4-5 %.

« Ce ne sera pas comparable aux anciennes récessions. »

N’empêche, le rêve de devenir propriétaire s’éloigne de plus en plus pour bon nombre de personnes.

« Avec l’épargne que ça prend aujourd’hui, tu ne peux pas avoir 100 000 $ d’accumulés à 27 ans aujourd’hui. Finalement, ce sont les parents qui sont très sollicités pour la mise de fonds. Les prix ont trop monté, et les salaires n’ont pas suivi. Avec les taux élevés en plus... »