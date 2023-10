Huberdeau avait perdu la flamme l’an dernier

Lors de première saison en tant que membre des Flames de Calgary, le Québécois Jonathan Huberdeau a connu plusieurs difficultés.

De passage à la baladodiffusion «Frankly Speaking», Huberdeau est revenu sur cette campagne très compliquée, avouant qu’il n’avait pas eu de plaisir.

«Je pense que c'est la première fois de ma carrière où j’ai perdu un peu la passion de venir à la patinoire et ce genre de choses, a avoué Huberdeau. De la façon dont je jouais sur la glace, ce n'était pas moi. Cela m'a un peu frustré.»

«L'année dernière, c'était toujours lourd et des trucs comme ça. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas en aussi bonne forme – je pense que c'est juste mentalement, cela vous épuise, puis cela a ensuite un impact physiquement», a-t-il ajouté.

Le natif de Saint-Jérôme est cependant prêt à mettre tout cela derrière lui et repartir de l’avant.

«Je pense que cette saison, je suis plus moi-même, a confié Huberdeau. J’ai juste essayé d’apprendre de l’an dernier et revenir cette saison et être moi-même, être un meneur dans le vestiaire.»

Échangé en juillet 2022 des Panthers de la Floride aux Flames de Calgary, Huberdeau a amassé 55 points en 79 matchs en 2022-2023, bien moins que sa récolte de 115 points l’année précédente. Il avait également signé une prolongation de contrat de huit saisons, évalué à 10,5 millions $ par campagne, quelques semaines après ladite transaction.