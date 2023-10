«J’ai l’impression de n'avoir jamais été à un meilleur endroit» – Anthony Richard

Après deux saisons passées avec l’organisation du Canadien de Montréal, Anthony Richard a signé une entente d’une saison avec les Bruins de Boston, cet été.

L’ancien membre des Predators de Nashville n’a cependant pas réussi à se tailler une place avec le grand club, lui qui a été cédé aux Bruins de Providence, le club-école de la formation bostonnaise dans la Ligue américaine, mardi. Il avait avant cela disputé trois parties préparatoires avec les Bruins.

• À lire aussi: Ducks: le cas Jamie Drysdale est réglé

• À lire aussi: Arthur Kaliyev suspendu pour son geste dangereux

Ceci étant dit, cela n’a pas l’air de l’avoir assommé, au contraire. Il est excité à l’approche de la nouvelle campagne.

«Il faut juste apprendre à connaître les gars dans le vestiaire et le nouveau système et connaître sa nouvelle ville aussi, a déclaré Richard en point de presse jeudi. C’est toujours excitant de s’amener dans une nouvelle ville. Je suis excité d’être à Providence, je n’ai entendu que de bonnes choses sur la ville et l’équipe.»

«J’ai eu de la chance l’an dernier avec Laval d’avoir eu beaucoup de temps de glace, donc ç’a aidé mon jeu à se développer. Je suis vraiment excité pour cette année. Nous avons une bonne équipe. Je pense que je n’ai jamais été à un meilleur endroit depuis le début de ma carrière chez les professionnels», a-t-il ajouté.

Richard a disputé 13 matchs dans la Ligue nationale (LNH), l’an dernier avec le Tricolore, amassant trois buts et deux passes pour cinq points. C’est cependant avec le Rocket de Laval qu’il a connu une explosion offensive. L’attaquant de 26 ans a récolté 67 points en 60 parties en 2022-2023, surpassant son record en carrière dans la LAH de 47 points en 73 joutes durant la saison 2018-2019 avec les Admirals de Milwaukee.