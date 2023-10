«Je ne voulais pas y croire»: mordue par une chauve-souris, elle craint être infectée par un virus mortel

Une Australienne craint d’avoir contracté un virus mortel après avoir été mordue à la tête par une chauve-souris pendant ses vacances dans la ville de Cairns, dans l’État du Queensland au nord-est du pays, avec son mari.

« Je ne voulais pas croire qu’une chauve-souris m’ait mordu », a déclaré avec horreur Sandi Galloway au Cairns Post, un journal local australien, à propos de l’attaque.

Capture d'écran, Facebook

Elle a été mordue par un renard volant des Philippes, une chauve-souris au poil roux. Cette espèce de grande envergure peut aller jusqu’à 1,50 m de hauteur.

Photo AFP

Ces chauves-souris sont porteuses de la maladie de Lyssavirus, qui attaque le système nerveux et ayant un taux de mortalité de 100 % en Australie.

Une attaque sournoise

Le couple rentrait tranquillement à leur hôtel vers 23 h après avoir pris un café avec des amis quand tout à coup, elle aurait senti quelque chose battre près d’elle.

« J’ai senti quelque chose voler au-dessus de ma tête », a-t-elle expliqué, évoquant « Dracula ».

La femme étant partiellement aveugle, Galloway a levé la main pour empêcher la créature inconnue de se poser sur elle. Elle a ensuite senti une piqûre sur son front, « comme une épingle ».

AFP

Son conjoint étant témoin de la scène, elle a d’abord refusé d’accepter qu’elle ait été mordue par une chauve-souris même si on lui a raconté ce qu’il s’était passé.

Elle était même convaincue que c’était « probablement une araignée », ayant de la difficulté à admettre les faits.

Symptômes subtils, conséquences sévères

Ne présentant aucun symptôme hormis la fatigue et la perte d’appétit, Mme Galloway a oublié l’épreuve jusqu’à ce qu’elle rentre chez elle et en discute avec sa fille.

« Je ne voulais pas avoir l’air stupide en allant voir un médecin à propos d’une morsure parce que je pensais que cela n’arrivait pas dans la vraie vie », a expliqué la femme, qui est aussi grand-mère.

Capture d'écran, Facebook

« Mais j’en ai parlé avec ma fille, qui m’a dit que je pouvais attraper la rage et en mourir. »

Galloway a été référée par son médecin à un expert en maladies infectieuses, comme la chauve-souris pourrait être porteuse du Lyssavirus. Celui-ci lui a envoyé des vaccins par avion depuis Canberra.

AFP

Mercredi, elle a reçu cinq injections, et en recevra trois autres au cours des prochaines semaines.

À la lumière de cette épreuve, elle appelle le gouvernement local à déplacer les renards volants de la ville de Cairns et de les relocaliser dans une zone moins peuplée.