Kevin Spacey transporté d'urgence à l'hôpital

Kevin Spacey a récemment été transporté d'urgence à l'hôpital suite à une crainte de crise cardiaque.

Alors qu'il prononçait un discours lors de la cérémonie de clôture du Festival international du film de Tachkent en Ouzbékistan lundi (2 oct. 23), l'acteur de House of Cards a révélé qu'il avait eu un problème de santé plus tôt dans la journée alors qu'il visitait un musée. « J'ai vécu ici aujourd'hui quelque chose d'inattendu, a-t-il déclaré, selon une vidéo publiée par The Sun U.S., mercredi. Je regardais ces peintures murales extraordinaires et j'ai soudainement senti tout mon bras gauche s'engourdir pendant environ huit secondes. Je n'ai pas réagi, mais j'ai immédiatement dit aux gens avec qui j'étais ce qui venait de se passer et (sur) leurs conseils, nous sommes allés immédiatement au centre médical. »

Il a poursuivi : « J'ai passé l'après-midi là-bas à subir divers examens. Le personnel qui s'est occupé de moi, et m'a même fait passer une IRM, a été incroyablement attentif et je suis reconnaissant envers les médecins... Tout s'est avéré tout à fait normal, et je suis bien sûr reconnaissant que ce ne soit rien de plus grave. »

La star de 64 ans a déclaré au public que cette frayeur lui avait fait comprendre à quel point la vie pouvait être « fragile ».

L'acteur tente actuellement de reconstruire sa carrière après avoir été confronté à de multiples accusations d'agressions sexuelles depuis fin 2017. En juillet, Kevin Spacey a été innocenté de plusieurs chefs d'accusation à la suite d'un procès à Londres. Il avait démenti toutes les accusations.