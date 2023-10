Taux d’intérêt trop élevés: la bombe hypothécaire pourrait exploser d’ici 3 ans

Le renouvellement des hypothèques menace l’économie, selon un ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada, qui affirme que les taux d’intérêt sont trop élevés pour justifier le prix actuel des maisons.

« Le danger qui guette l'économie, c'est que beaucoup de gens ont pris des hypothèques d’une durée de cinq ans à l’époque de la COVID, à des taux aussi bas que 1,5 %. Quand ils devront renouveler, leurs paiements hypothécaires vont bondir, puisque les taux actuels sont plutôt autour de 6, 7 % », dit Paul Beaudry, ancien sous-gouverneur de la Banque du Canada.

Courtoisie

Pendant les quatre dernières années et à 36 occasions, M. Beaudry a décidé, de concert avec les cinq autres membres de son comité, si le taux d’intérêt de la Banque du Canada devait monter, descendre ou demeurer inchangé. Une décision lourde, qui chaque fois impacte des millions des gens qui possèdent des hypothèques et autres dettes. Et ce qu’il voit dans l’avenir n’a rien de rassurant.

« Presque tout le monde au Canada a une hypothèque d’une durée maximale de cinq ans. Donc d'ici à 2025-2026, tout le monde va essentiellement renouveler. Si les taux d'intérêt à long terme demeurent au niveau actuel, tout le monde va être frappé », dit-il.

Parmi les détenteurs d’hypothèques au pays, seuls ceux qui ont un taux variable et un paiement variable (qui augmente à chaque hausse du taux directeur de la Banque du Canada) ont jusqu’ici été frappés, explique-t-il. Mais ce groupe ne représente qu’environ 8 % des détenteurs d’hypothèques.

« Mais ça va continuer de monter et de frapper plus de gens d'année en année, parce que même ceux à taux fixe vont devoir renouveler bientôt », dit-il.

Le prix des maisons doit baisser

Si les taux d'intérêt à long terme continuent d'être aussi élevés, inévitablement le prix des maisons va devoir baisser, ajoute celui qui enseigne au Département d'économie de l'UBC à l'Université de la Colombie-Britannique.

« Moi, je dis aux gens, préparez-vous au risque. Si les taux obligataires demeurent élevés comme en ce moment, ça va créer un ajustement du prix des maisons. Peut-être pas un écrasement du marché, mais préparez-vous à un ajustement », dit-il.

La logique est la suivante : lorsque vient le temps de faire un investissement à long terme (cinq ans ou dix ans), les gens évaluent différents choix : acheter des actions ou des obligations par exemple, ou acheter une maison. Or, avec les taux obligataires qui frisent les 5 % en ce moment, il devient de plus en plus profitable de placer son argent ailleurs que dans une maison, et de louer à la place.

« Quand tu te demandes si tu veux acheter une maison, tu devrais regarder les taux d'intérêt de cinq ans et même jusqu'à 20 ans, parce que c'est un investissement à long terme. Si le prix des maisons reste très élevé et que les taux d'intérêt demeurent élevés, ça ne vaut pas la peine d’acheter une maison. Si j'ai un investissement à faire, je vais mettre mon argent ailleurs, dans des obligations ou à la bourse par exemple, et je vais louer au lieu d’être propriétaire », explique-t-il.

Hors du contrôle de la Banque

La Banque du Canada ne contrôle pas les taux obligataires à long terme, rappelle-t-il. Ce sont plutôt des facteurs mondiaux, comme l’appétit de la Chine pour des actifs occidentaux ou la demande d’épargne au niveau mondial, qui poussent les taux à la hausse ou à la baisse.

« Je n'ai pas de boule de cristal pour savoir si les taux de long terme vont continuer de grimper ou descendre, c'est la question à 10 millions de dollars. Mais beaucoup de forces suggèrent qu’ils vont demeurer élevés. À ce moment-là, il y aurait un ajustement important dans le prix des maisons », souligne-t-il.