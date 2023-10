Le Bal du maire est de retour

La 12e présentation du Bal du maire aura lieu ce 1er décembre au Fairmont Le Château Frontenac. Cette année, l’événement-bénéfice vise à amasser 675 000$ pour venir en aide aux jeunes en détresse psychologique.

Jeudi, en point de presse, Bruno Marchand, maire de Québec, a insisté sur les dangers de « la solitude » sur les adolescents et sur l’impact psychologique important qu’elle peut avoir sur des jeunes qui cherchent à construire leur identité.

« Grâce à l’appui de la communauté des gens d’affaires de Québec, le Bal du maire contribue à ce que la Fondation Jeunes en Tête poursuive sa mission essentielle d’aider les adolescents et les adolescentes de chez nous à avoir une vie meilleure », a-t-il affirmé.

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, sera le président d’honneur du bal de cette année. « Mon expérience sur le terrain auprès des jeunes me fait malheureusement réaliser qu’ils sont nombreux à vivre de l’anxiété, à se questionner sur leur avenir personnel, mais aussi sur celui de notre société. D’où l’importance d’agir avec bienveillance et d’être toujours présents pour eux. », a-t-il mentionné.