L’îlot Saint-Vincent-de-Paul : des citoyens exigent du logement

Quelques dizaines de citoyens qui ont à cœur l’avenir de l’îlot Saint-Vincent-de-Paul se sont rassemblés pour dire que 400 ménages du quartier Saint-Jean-Baptiste ont des besoins en matière de logement.

« Il y a urgence d’agir et on perd du temps ! La mobilisation a commencé il y a bien longtemps et il est nécessaire de la poursuivre », s’est exclamée Marie-Ève Duchesne, du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.

La mobilisation coïncidait avec un atelier d’échanges de la Ville de Québec prévu jeudi soir au sujet de la requalification des îlots Saint-Vincent-de-Paul et Lépine.

Cette démarche visait à recueillir les attentes des citoyens en vue de faire de ces deux terrains vacants un milieu de vie complet qui pourrait inclure notamment des commerces, services et espaces verts en plus de l’habitation.

La saga sur l’avenir de l’îlot Saint-Vincent-de-Paul, au sommet de la côte d’Abraham, approche de sa conclusion.

À la collectivité

À la fin de l’année 2022, La Ville de Québec a conclu une entente avec l’homme d’affaires Jacques Robitaille pour lui acheter ses terrains au coût de 12 M$.

La Ville compte développer le site avec une nouvelle offre de logements.

« L’appât du gain par le privé est toujours une tentation forte. On doit travailler pour que cet espace permette du logement social. Notre projet répond aux besoins. On veut que ça soit pris en compte », a ajouté Mme Duchesne.

Le groupe présent jeudi y voit un important jalon dans la route qui mène vers un réaménagement du site. Ceux-ci veulent s’assurer que les terrains reviennent à 100 % à la collectivité.