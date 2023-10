L’orchestre symphonique célèbre 40 ans de hip-hop québécois: du Souldia et du Mozart dans le même spectacle

Maestro Dmitri Zrajevski a apporté quelques modifications à sa liste de lecture afin d’ajouter du Souldia et du Webster aux morceaux de Beethoven qu’il a l’habitude de consommer, le tout en vue du spectacle de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) qui célébrera les 40 ans du hip-hop québécois, vendredi soir.

« J’écoute principalement du Beethoven et du Tchaïkovsky, avoue Dmitri Zrajevski. Mais hey ! Music is music ; j’ai adoré m’imprégner de la culture hip-hop et écouter les œuvres pour me préparer. »

« J’ai eu un coup de cœur généralisé pour tous les rappeurs qui seront avec nous sur scène », lance candidement le Maestro, qui dirigera l’OSQ au Grand Théâtre de Québec. « Nous avons la crème de la crème », se réjouit-il, tout en admettant avoir dû faire ses devoirs pour en apprendre plus sur le hip-hop et le rap de notre province.

En plus de l’orchestre, qui habillera à sa sauce les classiques de Souldia, de 83, de Sans Pression, de Webster et de Muzion, un DJ ainsi que des percussions amèneront également une touche plus rythmée aux morceaux présentés.

« Il y aura aussi du Mozart, entre autres, lors du spectacle », mentionne le Maestro.

Respect et confiance entre artistes

Tous les artistes rap, ou presque, ont déjà utilisé des séquences de musique classique lors de la confection d’un morceau ; il est cependant rare que des professionnels de ces deux styles se retrouvent dans la même pièce. Pour T-Mo, un des membres fondateurs du 83 et de Taktika, le respect entre les rappeurs et les musiciens était palpable lors des répétitions.

« On a eu beaucoup de plaisir [lors des répétitions], tout le monde applaudissait entre les chansons et avait le sourire au visage. On sentait que les musiciens avaient du plaisir à s’approprier nos chansons », note le MC de la Rive-Sud de Québec, qui admet que cet exercice demande beaucoup de confiance entre les artistes.

« Ces chansons-là, ce sont nos bébés. On a tout fait nous-mêmes et on a réussi à faire résonner notre son partout au Québec », explique T-Mo. « Ça demande donc beaucoup de confiance de laisser les musiciens se les approprier, mais tout le monde est tellement professionnel ; la confiance leur a vite été accordée », se réjouit-il.

Sentiment d’accomplissement

« On [le rap au Québec] part de loin ; je me souviens de nos premiers shows au début de notre vingtaine au Centre communautaire Paul-Bouillé de Lévis ; on organisait tout nous-mêmes, le son était défaillant, se remémore T-Mo. C’est un grand sentiment de fierté qu’on puisse maintenant faire affaire avec de grandes salles et des institutions comme l’OSQ. »

Ce sentiment d’accomplissement n’est pas seulement lié au Grand Théâtre et à l’OSQ. Selon T-Mo, il s’agit d’une preuve que le hip-hop est accepté et apprécié à sa juste valeur, ce qui n’a pas toujours été le cas.

« On se sent maintenant accepté dans une industrie qui ne nous a jamais ouvert la porte, soutient-il. À nos débuts, même les techniciens de scène où on donnait des spectacles ne semblaient pas avoir envie d’être là. Maintenant, je trouve ça exceptionnel de voir des artistes de la musique classique non seulement s’intéresser à ce qu’on fait, mais vouloir y participer en plus. »

►Le concert de l’Orchestre symphonique de Québec pour célébrer les 40 ans de hip-hop québécois se tiendra les 6 et 7 octobre au Grand Théâtre de Québec.