Mode de paiement: les virements en ligne gagnent en popularité

Les virements en ligne et les cartes de crédit continuent d’être les modes de paiement privilégiés des Canadiens, qui au contraire délaissent l’argent comptant et les chèques, selon une étude de Paiements Canada publiée jeudi.

L’étude révèle que les Canadiens ont effectué 20,5 milliards de transactions de paiement d’une valeur totale de 11,7 billions $ en 2022. Bien que le volume total des paiements ait diminué de 2 % par rapport à 2017, la valeur totale des paiements a, elle, augmenté de 21 % au cours de la même période.

Les Canadiens utilisaient plus souvent des cartes de débit et de crédit, qui représentaient respectivement 31 % et 33 % du volume total des paiements en 2022.

Au contraire, les volumes de transactions en argent comptant et par chèque ont diminué de 59 % et de 45 % respectivement en 2022, par rapport à 2017.

«Cette tendance reflète une migration continue des chèques personnels et commerciaux vers les paiements numériques comme les transferts électroniques de fonds (TEF) et les virements en ligne. L’usage traditionnel des chèques (...) est remplacé par les paiements numériques, qui sont perçus comme étant pratiques, rapides, sûrs et moins chers», a expliqué Paiements Canada.

Dans l’ensemble, les virements en ligne représentent une faible proportion du volume total des paiements (5 %). Toutefois, au cours des cinq dernières années, le volume et la valeur des transactions par virement en ligne ont connu la plus forte croissance (328 % et 314 % respectivement), tous modes de paiement confondus, et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années.