Où s’en va la courtoisie au Québec?

J’ai été élevée à une époque où on respectait les adultes ainsi que l’autorité sous toutes ses formes. Il ne nous serait jamais venu à l’esprit de contester nos parents ainsi que nos éducateurs, pas plus que toutes les personnes qui étaient à notre service dans les établissements publics.

Comment se fait-il qu’aujourd’hui, on voie partout des avis à l’effet que la clientèle doit agir avec respect envers les gens qui les servent ? J’ai vu ça dernièrement à ma banque, à mon épicerie, à mon CLSC ainsi qu’à l’école de ma fille.

Est-ce à dire que les parents n’enseignent plus la nécessité d’être courtois à leurs enfants, mais qu’en plus ils manquent eux-mêmes de courtoisie avec leurs interlocuteurs ? Mais c’est le monde à l’envers cette affaire-là ! Si les parents eux-mêmes ne sont pas garants des belles valeurs, comment voulez-vous que les enfants les intègrent dans leur vie ?

Le bon vieux temps avait quand même du bon

Vous avez probablement et malheureusement raison. C’est bien triste. On voit dans ce phénomène, un cas patent du bébé qui a été jeté avec l’eau du bain, dans le fait que sous prétexte d’alléger les relations sociales, on les a expurgées des plus élémentaires règles de savoir-vivre.