Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 6 octobre qui valent le détour.

Rugby: France c. Italie

La France joue son dernier match de la phase de poules de la Coupe du monde de Rugby contre l’Italie. Le XV entraîné par Fabien Galtier est bien parti pour terminer au premier rang du groupe, mais il devra assurer contre l’Italie. Quant à la Squadra Azzura, la victoire avec le point bonus est obligatoire pour dépasser la Nouvelle-Zélande (2e) pour obtenir son billet pour les quarts de finale. La tâche sera extrêmement difficile pour les Italiens, qui n’ont pas battu la France depuis le 3 mars 2013. La dégelée 96 à 17 lors de leur dernier affrontement contre les «All Blacks» est certainement toujours dans les mémoires des joueurs de l’Italie qui essaieront de sortir une meilleure performance face aux Tricolores. Néanmoins, les Français, bien au-dessus, devraient l’emporter une fois de plus.

Résultat: Victoire de la France et moins de 56,5 points – 1,70

Soccer: FSV Mainz c.

C’est un duel du bas de classement qui ouvrira la septième journée de Bundesliga. Mainz, dernier du championnat, se déplace à Mönchengladbach, 13e. Le début de saison du Borussia est pour le moins décevant, mais disons qu’ils ont eu un calendrier difficile, devant affronter le Bayern Munich, Leipzig et le Bayer Leverkusen, notamment. L’équipe entraînée par Gerardo Seoane a perdu ces trois joutes par un but à chaque fois. Le FSV Mainz, quant à lui, a été surclassé à presque tous ses matchs depuis le début de l’année. Ne vous fiez donc pas au classement, Mönchengladbach a largement l’avantage, et pourrait enfin lancer sa saison en venant à bout de Mainz.

Résultat: Victoire du Borussia Mönchengladbach - 2,05

Soccer: Nantes c. Strasbourg

La huitième journée de Ligue 1 débute par un affrontement entre Nantes et Strasbourg. Les premiers cités ne connaissent pas un superbe début de championnat, mais il y a bien une chose qu’ils savent faire: marquer des buts. Lors des cinq derniers matchs en championnat, «Les Canaris» ont inscrit 11 buts et ont fait trembler les filets en première période à quatre reprises. La seule fois où ils n’ont pas réussi à le faire, c’était le 17 septembre dernier lors d’une victoire 1 à 0 contre Clermont-Ferrand.

Résultat: Nantes marque plus de 0,5 but en première demie - 2,40