Saint-Bernard: individu recherché pour menaces et voies de fait

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin de retrouver Étienne Gourde, 27 ans, de Saint-Bernard recherché en lien avec des voies de fait et des menaces.

Le 19 septembre dernier, Étienne Gourde s’est livré à des voies de fait sur une femme en plus de proférer des menaces envers celle-ci.

Il pourrait se trouver dans le secteur de Saint-Bernard.

L’homme mesure 1,69 m (5 pi 7 po) et pèse 82 kg (180 lb).

Il a les cheveux bruns rasés et les yeux bleus.

Il se déplacerait à bord d’un véhicule de marque Toyota Matrix bleu 2009 immatriculé 75P AHG.

Toute personne qui apercevrait Étienne Gourde priée de communiquer avec le 911.

Un suspect connu

En février 2022, Gourde avait pris la fuite avec une femme et l’enfant de cette dernière jusqu’en Ontario. Un avis de recherche a alors été diffusé dans l’ensemble du pays.

Cette femme est l’ancienne conjointe de Nicolas Audet, un camionneur victime d’un meurtre, le 14 février 2022, à Saint-Isidore. Aucun suspect n’a encore été arrêté en lien avec le crime

Un contingent de policiers armés avait coupé court à leur cavale à Hagar, en Ontario, 24 heures après la médiatisation de sa fuite. Le trio avait été localisé dans un motel.

Gourde avait alors fait face à des accusations d’usage négligent d’armes et de possession non autorisée d’armes à feu et de substances.