Samuel Poulin satisfait pleinement l’entraîneur des Penguins

Ayant combattu des problèmes de santé mentale la saison dernière, le Québécois Samuel Poulin crée une bonne impression au camp des Penguins de Pittsburgh et il a gagné des points aux yeux de l’entraîneur-chef Mike Sullivan.

Même s’il a été tenu en échec dans un revers de 2 à 1 aux mains des Red Wings de Detroit, mercredi, le hockeyeur de 22 ans s’est montré convaincant, touchant la cible une fois à chacune de ses deux rencontres hors-concours précédentes. Sur la patinoire, il ne ressemble pas à un athlète qui a pris une pause de son sport en décembre 2022 afin de régler ses ennuis. Interrogé après le match, Sullivan a fait l’éloge de l’ancien du Phoenix de Sherbrooke et des Foreurs de Val-d’Or, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

«Je pense que Sam est un très bon joueur. Nos attentes à son égard n’ont pas changé, a indiqué le pilote au site officiel de l’équipe. Nous croyons qu’il a beaucoup de potentiel. Il faut comprendre sa situation: il a manqué énormément de hockey l’an passé, pratiquement toute la saison. Donc, j’estime qu’il a besoin de temps, mais il a connu un solide camp des recrues et il a montré de bons signes ici.»

«Nous aimons vraiment son jeu, a-t-il renchéri à propos de celui qui devrait entamer le calendrier régulier avec le club-école à Wilkes-Barre/Scranton. Il est gros, fort et efficace profondément derrière la ligne du filet en zone adverse. Il est très bon devant la cage en utilisant son physique pour protéger la rondelle et peut profiter des retours de lancer. Il a un bon bâton dont il se sert pour des déviations.»

La santé avant tout

Pour l’instructeur, la priorité demeure autre concernant Poulin, qui a joué 18 parties professionnelles en 2022-2023.

«La chose la plus importante et certes la plus évidente est la santé de Sam. Cela a toujours représenté l’essentiel pour nous et il en sera encore ainsi. Toutefois, il semble bien et se sent à l’aise. Il fait très bien et nous sommes excités de voir qu’il pourrait aller loin.»

Les «Pens» disputeront leur dernière partie hors-concours en affrontant les Sabres de Buffalo,