Tests cliniques sur l’humain: un vaccin québécois contre l’allergie aux chats?

Vous avez toujours voulu un chat, mais la personne avec laquelle vous vivez vous dit non et se plaint d'allergies? Ce ne sera peut-être bientôt plus une excuse grâce à une entreprise québécoise qui commence les tests de son vaccin sur les humains.

Un essai clinique débute à l’hôpital Royal Brompton de Londres pour mener les premiers tests du vaccin proposé par Angany, une compagnie basée sur la colline parlementaire.

Son vaccin candidat ANG-101 est proposé pour traiter l’allergie humaine aux chats, alors que les médicaments actuellement proposés ne font que soulager momentanément le problème.

«ANG-101 est le premier d’un portefeuille de vaccins en développement ciblant les allergies majeures chez les humains et les animaux de compagnie», a souligné jeudi le Dr Louis-Philippe Vézina, président-directeur général d'Angany.

«Le but ultime dans le domaine de l'allergie aux chats est de trouver un vaccin sûr, efficace et facile à administrer qui ne nécessitera pas le long traitement et la réponse souvent sous-optimale qui caractérisent la méthode de désensibilisation classique», a souligné le Dr Guy Scadding, chercheur clinique au National Heart and Lung Institute de l'Imperial College de Londres.

Aucun délai n’a été donné concernant le temps que prendra l’étude clinique, mais les tests précliniques s’étaient déjà montrés prometteurs.

