Un chauffeur de minibus a-t-il tenté de dépasser un autre véhicule scolaire?

Les chauffeurs d’autobus sont souvent témoins de dépassements illégaux au moment où ils arrêtent pour faire embarquer des écoliers.

Une mère de famille de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean le sait et a capté des comportements dangereux d’automobilistes au moment où trois enfants tentaient d’embarquer dans le minibus scolaire.

On peut voir notamment un véhicule effectuer un dépassement à haute vitesse au moment où le minibus est arrêté en bordure de route.

L’endroit est une voie rapide où la circulation se fait à contresens.

Sur la vidéo, on voit ensuite un minibus scolaire se placer dans la voie de dépassement. Si l’on peut croire que le conducteur du minibus aurait voulu tenter un dépassement, il s’arrête lorsqu’il voit l’autobus scolaire arrêté.

Un camion cube situé derrière le minibus aurait peut-être caché la vue au chauffeur.

Selon un chauffeur d’autobus rencontré par TVA Nouvelles, le chauffeur d’autobus qui semble vouloir dépasser, a plutôt décider de bloquer la voie aux dépassements.

«Le conducteur du minibus n’a pas essayé de dépasser, au contraire, il a bloqué [la voie pour empêcher les dépassement]. Je suis sûr de ça. C’est l’entraide qu’on fait. Il y en a qui ne sont pas conscients de ça. Mettons qu’il y a un jeune qui traverse la rue, le char qui passe à 50 km/h, il met sa vie est en jeu», rapporte le chauffeur rencontré.

La compagnie propriétaire de l’autobus qui a bloqué la voie pour les dépassements a donné sa version des faits.

«Toutes les autos se sont mises à aller vers la gauche. Lui a il a vu ça, il a dit : "!le camion est en train de faire une livraison, alors je vais me tasser. Il a vu le panneau rouge de l’autre autobus, et c’est là qu’il est dit "si une petite fille traverse en avant de l’autobus, elle est morte". Alors il s’est mis là, il s’est "breaké"!. Si on regarde sur la vidéo, on voit qu’il est sur les quatre clignotants. On voit qu’il n’avait pas l’intention de dépasser», explique William Verreault, directeur des opérations, Autobus Les Transports E Verrault.

Au moment de repartir, le chauffeur du deuxième autobus remet les gaz pour finalement dépasser le véhicule scolaire, une fois qu’il est à nouveau en mouvement.

Derrière lui, on peut voir des véhicules qui s’étaient préparés à dépasser, se repositionner dans la voie de droite.