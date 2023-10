Une entreprise québécoise teste un vaccin contre l'allergie aux chats

Fatigué d’éternuer en présence d’un chat? Une entreprise de biotechnologie basée à Québec vient de lancer une étude clinique chez l’humain pour tester un vaccin contre cette allergie ouvrant la porte à une toute nouvelle catégorie de médicaments qui pourrait révolutionner le traitement de certaines maladies, dont le cancer.

Fondée en 2017, Angany emploie un peu plus de 20 personnes à Québec et en France, en plus d’une dizaine de collaborateurs.

«Nous nous sommes donné comme mission de trouver de nouvelles voies de traitement des allergies», lance le Dr Guy Tropper, vice-président principal Affaires médicales et corporatives de l’entreprise.

La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), l’autorité britannique en produits médicaux, vient de son feu vert pour l’essai du candidat-vaccin ANG-101 à Londres.

«Nous avons travaillé beaucoup avec le professeur Stephen Durham de l’hôpital Royal Brompton de Londres. Quand un monument dans le monde de l’allergie s’intéresse à ce qu’on fait et veut consacrer du temps à notre produit, on dit oui», martèle M. Tropper.

Un problème sérieux

Les médicaments sur le marché contre les allergies aux chats ou au pollen soulagent uniquement les symptômes. Le seul traitement, la désensibilisation, peut prendre des années et n’est pas toujours couronné de succès.

fournie par Angany

«Pour certains, développer un traitement contre l’allergie aux chats peut sembler un caprice. Récemment, j’ai eu un cas d’un jeune autiste qui s’est ouvert comme une fleur avec l’arrivée d’un chat dans la maison. Mais un autre membre de la famille a souffert d’asthme en présence du chat. C’est un gros problème aussi pour les travailleurs qui ont à se rendre dans les résidences de gens ayant des chats», souligne le chercheur.

Selon le Dr Tropper, environ 12% de la population des États-Unis seraient allergique aux chats.

«Le quart ou le tiers d’entre eux vont souffrir d’asthme en présence d’un chat, poursuit-il. C’est très grave et socialement handicapant. Je me suis déjà fait dire ‘nous sommes capables d’aller sur la lune, mais pas de traiter l’allergie aux chats’.»

Innovant

L’approche de la jeune entreprise ouvre véritablement une nouvelle voie jusqu’ici inexplorée.

«Ce que nous faisons, c’est de la vaccination thérapeutique, pour traiter des gens déjà malades. On se vaccine habituellement pour se protéger de maladie que l’on n’a pas encore», insiste le médecin.

Le Dr Tropper précise que les essais précliniques montrent que l’ANG-101 est beaucoup plus sécuritaire que les traitements de désensibilisations qui peuvent créer des réactions allergiques parfois graves.

«Il est aussi 1000 fois plus puissant que ce que l’on a aujourd’hui. En une ou deux injections par année, les gens peuvent être protégés. C’est aussi un traitement beaucoup plus facile à administrer.»

Le cancer dans la mire

Et le concept d’Angany n’est pas seulement révolutionnaire au chapitre des allergies.

«Dans le contexte de la COVID la lumière est apparue sur une nouvelle classe de vaccins avec l’ARN messager, précise Guy Tropper. Nous arrivons avec une nouvelle catégorie de médicament, les bioparticules. La base de notre approche c’est une structure tridimensionnelle ressemblant à un virus, mais complètement biosynthétique. On espère qu’elle pourra avoir des applications aussi dans le cancer et d’autres domaines.»

«Nous utilisons une bioparticule qui ressemble à un virus recouvert de l’allergène cible pour faire en sorte que le système immunitaire apprenne à répondre de la bonne façon, ajoute-t-il. Notre système immunitaire est un maître dans l’art de nous défendre contre les virus, les bactéries et les cancers. Nous avons trouvé une façon de l’encourager à répondre de cette façon contre l’allergie.»

Angany pourrait proposer une solution personnalisée pour chaque malade.

«On fabriquerait des traitements propres à chaque cancer de chaque patient. On prendrait l’échantillon du cancer d’une personne pour en trouver la nature et préparer une bioparticule pour fabriquer un vaccin. On a commencé à travailler, mais il y a encore plusieurs étapes à traverser», concède-t-il.

Reconnaissance

Angany planche aussi actuellement sur un vaccin contre l’allergie à l’arachide, une réaction qui, dans les cas extrêmes, présente un risque mortel.

Aussi théorique qu’elle puisse sembler pour le moment, l’approche d’Angany a trouvé des oreilles attentives dans le monde de la recherche.

«Nous avons confronté certaines autorités dans de grandes conférences internationales. D’emblée ils ont été curieux. En leur expliquant notre procédé, ils ont été épatés et nous ont offert de collaborer. Nous avons été surpris de voir cet engouement pour notre approche qui sort complètement du créneau dans lequel le traitement des allergies s’est confiné depuis 110 ans. C’est grâce à des avancées scientifiques de gens de chez nous, de France et de collaboration de Londres, d’Amsterdam, de Vienne, de Strasbourg et de Boston. C’est beaucoup de rayonnement pour nous», affirme M. Tropper.

«C’est beaucoup de chemin parcouru pour notre petite équipe de partir d’une feuille blanche puis de tester chez des humains des produits développés ici», dit-il avec fierté.

Le Dr Tropper pense que le vaccin contre l’allergie aux chats devrait être disponible d’ici quatre à six ans. Il est assez confiant que celui contre l’allergie à l’arachide le soit d’ici la fin de la décennie.

«Angany est un mot en swahili (une langue de l’Afrique de l’Est) qui signifie essentiellement tout est possible, the sky is the limit», conclut Guy Tropper.