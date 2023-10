60% des Montréalaises ont une mauvaise perception des forces de l’ordre

Une majorité des Montréalaises (60%) ont une perception négative des forces de police, à tel point qu’elles préfèrent parfois ne pas les contacter, même dans une situation d’urgence, a révélé un récent rapport.

À la suite de certaines préoccupations exprimées sur le profilage et les discriminations policières, la Table de groupes de femmes de Montréal (TGFM) a lancé un sondage auprès des Montréalaises.

Selon les premiers résultats dévoilés jeudi, 60% des 540 femmes et personnes s’identifiant comme trans, queer ou non-binaire ont des sentiments «négatifs» ou «très négatifs» à l’égard des forces policières.

Ce sentiment est partagé par le trois-quarts des femmes sondées blanches, «ce qui démontre que cette perception négative correspond à la majorité des répondant·es, peu importe leur origine ethnique ou culturelle», d’après le TGFM.

Sur les 540 avis partagés, plus de 200 personnes ont eu besoin de faire appel au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), mais ne l’ont fait.

Parmi les raisons, on retrouve l'inefficacité des interventions, l'insensibilité des agent·es, la difficulté de se confier à des inconnu·es en cas d'événement intime, la peur de ne pas être crue, ou encore des procédures trop longues.

«J’ai été victime de violence conjugale, mais je ne l’ai pas reporté, car je ne faisais pas confiance à la police pour traiter la situation dans le respect et l’empathie et de façon intègre», est-il possible de lire comme témoignage rapporté lors du sondage en ligne.

«Même si la méfiance est généralisée, elle s'ancre différemment dans la réalité de certains groupes démographiques», a expliqué Laura Carli, chargée de projet à la TGFM.

«Par exemple, les femmes autochtones en situation d'itinérance rapportent vivre beaucoup de violence policière, ainsi que de la part des constables de la STM et des agents de sécurité privée dans les commerces qu'elles fréquentent», a-t-elle ajouté.

La deuxième phase du projet se concentrera sur la proposition de solutions concrètes à mettre en place pour répondre aux enjeux.

«Nous souhaitons que ce projet sensibilise les personnes ayant le pouvoir d'améliorer les pratiques actuelles des forces de l'ordre et mobilise une volonté politique pour qu'il y ait davantage de ressources et moins de profilage», a souligné Mme Carli.

Le sondage a été réalisé entre septembre et décembre 2022.