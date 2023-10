La Caisse Desjardins des Chutes Montmorency a remis récemment 60 000 $ en bourses d’études à 42 étudiants lors d’une soirée Gala tenue à bord du Train de Charlevoix. 300 personnes étaient sur place pour profiter de l’expérience et découvrir les nommés. De plus, 4 participants aux divers programmes du Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency ont bénéficié de bourses pour les encourager à persévérer dans leur parcours scolaire ou professionnel. Pour la troisième année consécutive, la Caisse a remis des bourses de 500 $ à des gens qui se sont démarqués selon leurs intervenants du CJEM. Les gagnants sont William Lévesque, Mégane Pelletier, Christophe Beaulieu et Roxanne Gauthier. Sur la photo, de gauche à droite : Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou ; William Lévesque, personnalité Carrefour Jeunesse-Emploi Montmorency ; Colette Martin et Dominique Tremblay, administrateurs de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, et Stevens Melançon, conseiller municipal du district électoral de la Chute-Montmorency–Seigneurial à la Ville de Québec.

Photos fournies par La Maison MS

Permettez-moi d’apporter une correction à la nouvelle parue dans ma chronique du 29 septembre dernier alors que je félicitais Joannie Bonneau (photo de gauche) qui venait d’être nommée directrice des soins infirmiers à La Maison Michel-Sarrazin. Le titre qui coiffait la notule était « nouvelle directrice générale » ce qui n’est évidemment pas le cas. La directrice générale de la Maison Michel-Sarrazin est toujours, et ce depuis septembre 2020, Brigitte Laflamme (photo de droite) infirmière et détentrice d’une maîtrise en gestion des services de santé et d’un diplôme de 2e cycle en santé publique. Cadre supérieure fort expérimentée, Mme Laflamme cumule plus de 15 années d’expérience, notamment au sein du réseau de la santé et des services sociaux et du ministère de la Santé et des Services sociaux. Mes excuses Mesdames.

Salut Charlotte

Photo fournie par la famille

Charlotte Lavallée (photo) est décédée le 29 septembre dernier à l’âge de 80 ans. Je me souviens d’elle à mes tout débuts à la radio à Québec alors qu’elle s’occupait de la discothèque de CKCV. Après, je l’ai retrouvée alors qu’elle faisait partie du service des promotions du Journal de Québec, où elle a œuvré pendant 30 ans (1979-2009). Une femme charmante et toujours souriante. La famille vous accueillera au Complexe funéraire Lépine Cloutier, du 6450, boulevard Henri-Bourassa à Québec, ce matin de 9 h 30 à 11 h, une liturgie de la Parole suivra à 11 heures en la chapelle du Complexe. Mes sincères condoléances à la famille, aux proches et à ses anciens collègues.

Femmes audacieuses !

Photos fournies par Omy et Actua

Bravo à Andrea Gomez (photo de gauche), cofondatrice et présidente-directrice générale d’Omy Laboratoires de Québec, qui était en nomination et l’une des trois finalistes au récent Gala Bold Woman Award 2023 de Veuve Clicquot, présenté le 27 septembre dernier au Paradise Theatre de Toronto et animé par la comédienne Karine Vanasse. Cette prestigieuse soirée, organisée dans le contexte du programme Bold par Veuve Clicquot, vise à reconnaître et célébrer les femmes entrepreneures audacieuses qui inspirent et laissent leur empreinte dans le monde des affaires. Le titre de Bold Woman 2023 (femme audacieuse) est cependant revenu à Jennifer Flanagan (photo de droite), PDG et cofondatrice d’Actua, la plus grande organisation nationale qui forme les jeunes à la nouvelle économie, tout en éliminant les barrières systémiques qui ont historiquement exclu des groupes comme les filles, les jeunes femmes, les jeunes autochtones, les jeunes Noirs et les membres des communautés rurales et de l’Arctique.

Anniversaires

Photo d’archives

Nathalie Gauthier (photo), spécialiste des produits Fiat et Alfa-Roméo du Groupe JD, 52 ans... Alain Blanchet, président de LS Blanchet... Raphaëlle, 3e enfant de Véronique Cloutier et Louis Morissette, 14 ans... Pierre-Alexandre Rousseau, ex-skieur acrobatique québécois, 44 ans... Daniel Brière, directeur général des Flyers de Philadelphie (LNH), 47 ans... Elisabeth Shue, actrice américaine de cinéma, 60 ans... Nicolas Peyrac, chanteur français, 74 ans.

Disparus

Photo d'archives, Getty Images

Le 6 octobre 2022 : Jody Miller (photo en 1978), 80 ans, chanteuse country américaine Queen of the House , lauréate d’un Grammy en 1966... 2021 : Luisa Mattioli 85 ans, actrice italienne et ancienne épouse de feu Roger Moore... 2020 : Eddie Van Halen, 65 ans, guitariste flamboyant, iconique et légendaire... 2020 : Johnny Nash, 80 ans, chanteur américain... 2019 : Gustave « Géant » Ouimet, 58 ans, comédien québécois au physique très imposant... 2017 : Jean-Yves Soucy, 72 ans, romancier et scénariste québécois... 2015 : Billy Joe Royal, 73 ans, chanteur américain (Down in the Boondocks)... 2013 : Félix Rozen, 75 ans, peintre et sculpteur français... 2010 : Colette Renard, 85 ans, chanteuse et actrice française... 2005 : Michel Brouillette, 74 ans, pianiste, chef d’orchestre, compositeur et arrangeur... 1998 : Mark Belanger, 54 ans, joueur de baseball (Orioles – Dodgers)... 1996 : Gilles Hénault, 76 ans, le père de la poésie moderne québécoise... 1989 : Bette Davis, 81 ans, actrice américaine.