Après 30 ans d'existence: Le Bingo Jean-Talon contraint de déclarer faillite

Une page d’histoire se tourne sur le Bingo Jean-Talon à Québec qui a été contraint de déclarer faillite en septembre dernier en raison de sa précarité financière.

L’organisme Amis Bingo Charlesbourg, aussi connu sous la raison sociale Bingo Jean-Talon, cumule des dettes totalisant près de 194 500$, incluant 10 000$ en salaires et en vacances dus.

Le seul actif détenu par l’organisation consiste en des machines et de l’outillage pour un montant de 15 000$, ce qui laisse un déficit net de près de 179 500$.

L’organisme éprouvait des difficultés financières et il n’était plus en mesure de remplir ses obligations, selon le président du conseil d’administration d’Amis Bingo Charlesbourg, Jean-Philippe Brisebois-April.

Des changements de propriétaires et de gestionnaires avaient été annoncés à la fin de l’année 2022. Il semblerait que la salle de bingo faisait également face à la pénurie de main-d’œuvre.

Diane Tremblay

D’après le dossier de faillite, on compte une douzaine de créanciers dont le Marché aux puces Jean-Talon pour du loyer impayé, ce qui représente une somme de 13 000$. Le dossier a été confié au bureau de syndics Roy Métivier Roberge.

30 ans d’histoire

Le Bingo Jean-Talon a connu ses heures de gloire. En 2022, à l'occasion du 30e anniversaire du bingo, le Journal rapportait que l’organisme avait distribué plus de 75 M$ en prix et en lots de 75$ à 1000$, en autant d'années.

En plus des heureux gagnants, plusieurs organismes communautaires de Charlesbourg et de Limoilou ont pu obtenir du soutien financier grâce aux revenus générés par le bingo. On estime qu’en trente ans, plus de 15 M$ ont été remis à des œuvres des secteurs communautaire, culturel et sportif.

Le Bingo Jean-Talon aurait tenu sa dernière activité le 7 septembre dernier. L’avis de faillite a été déposé le 25 septembre.