Bientôt la fin de l’empire Belichick? Nos prédictions pour la semaine 5 dans la NFL

Les Patriots ont encore amplement le temps de se ressaisir, mais rarement aura-t-on vu une version aussi peu inspirante de cette équipe qui, il y a quelques années à peine, imposait le respect. Et si la fin du long règne de Bill Belichick approchait vraiment?

• À lire aussi: Dure semaine au boulot? Pas autant que les Bears!

• À lire aussi: L’hystérie Taylor Swift m’énerve, mais c’est une bonne chose

Ce dernier est le grand maître à bord, non seulement comme entraîneur-chef, mais aussi comme responsable du personnel qui a le dernier mot sur tout.

Évidemment, son statut de légende vivante, son aura d’empereur indestructible, rend délicate toute remise en question de ses pouvoirs. Or, à la lumière des résultats peu probants des dernières années, le temps est peut-être venu pour l’organisation de songer à la succession du trône que Belichick occupe depuis 23 ans.

Je ne suis pas de ceux qui s’amusent à discréditer Belichick en prétendant que sans Tom Brady, il n’aurait rien accompli. Les deux hommes se sont apporté beaucoup mutuellement. Il n’en demeure pas moins que depuis son départ en 2020, les Patriots s’enlisent et Belichick ne trouve pas de remède.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Une attaque inoffensive

Présentement, l’équipe semble avoir atteint les bas-fonds offensifs. La moyenne de 13,8 points par match, la plus basse de l’ère Belichick, place les Patriots au 31e rang.

Ce qui est le plus frappant, c’est que les Patriots ont inscrit trois touchés offensifs ou plus dans seulement, tenez-vous bien, quatre de leurs 37 derniers matchs! C’est la définition même d’une attaque moribonde.

Tout ça malgré le retour aux commandes de l’attaque du coordonnateur Bill O’Brien, après le fiasco expérimental de l’an dernier avec Matt Patricia et Joe Judge.

Les Patriots sont exactement au même stade qu’à pareille date l’an dernier avec un dossier d’une victoire et trois revers, à la différence qu’ils marquaient cinq points de plus par match il y a un an.

La faute à Mac Jones?

Getty Images via AFP

Le quart-arrière Mac Jones, à sa troisième saison, poursuit son apparente régression. Il a déjà été victime de quatre interceptions et n’a complété que trois de ses 17 passes de 20 verges ou plus.

Il est pointé du doigt pour les déboires offensifs des Patriots et s’il est en partie responsable, il est loin d’être le seul à blâmer.

Jones est entouré de receveurs médiocres ou ordinaires, tout au plus. Personne dans le groupe n’inspire la peur.

DeVante Parker est inconstant depuis le début de sa carrière. Kendrick Bourne est le receveur le plus fiable des Pats, ce qui en dit davantage sur le manque de profondeur de l’équipe que sur son talent. JuJu Smith-Schuster n’a rien d’un marchand de vitesse et n’a amassé que 80 verges en disputant seulement 59% des jeux des siens.

Des repêchages à plat

C’est justement là où le bât blesse dans le cas de Belichick. Ce n’est peut-être pas ses qualités d’entraîneur qui doivent être remises en question, mais son flair comme recruteur.

Belichick et les dépisteurs des Patriots ont multiplié les coups d’épée dans l’eau depuis plusieurs années. Des pièces qui devaient être critiques aux succès de l’équipe comme Isaiah Wynn et N’Keal Harry ont été des flops monumentaux en première ronde du repêchage.

Les circonstances actuelles n’aident pas forcément Belichick à bien paraître. Le calendrier a été exigeant avec trois adversaires (Eagles, Dolphins et Cowboys) qui montrent un dossier cumulatif de 10-2.

Les nombreuses blessures sur la ligne offensive ont poussé les Patriots à utiliser quatre combinaisons différentes de joueurs sur la ligne. Reste que Belichick n’est pas en poste pour trouver des excuses, mais des solutions.

En mars, le propriétaire Robert Kraft avait été clair. «Ce qui compte c’est la victoire et de tout faire en sorte pour y arriver. C’est très important de participer aux éliminatoires et j’espère que ce sera le cas la saison prochaine», avait dit le grand patron, après deux des trois dernières saisons sans football en janvier à Foxborough.

Belichick a encore du temps pour redresser le navire, mais si le naufrage se poursuit, il ne faudra pas s’étonner qu’il coule aussi. Toute bonne chose a une fin.

SEMAINE 5

JEUDI

MON CHOIX

Chicago à Washington COMMANDERS

DIMANCHE

MES CHOIX

Jacksonville à Buffalo (À Londres) (9h30) BILLS

Houston à Atlanta (13h) FALCONS

Caroline à Detroit (13h) LIONS

Tennessee à Indianapolis (13h) TITANS

NY Giants à Miami (13h) DOLPHINS

La Nouvelle-Orléans en Nouvelle-Angleterre (13h) SAINTS

Baltimore à Pittsburgh (13h) STEELERS

Cincinnati en Arizona (16h05) BENGALS

Philadelphie à LA Rams (16h05) EAGLES

NY Jets à Denver (16h25) BRONCOS

Kansas City au Minnesota (16h25) CHIEFS

Dallas à San Francisco (20h20) 49ERS

LUNDI

MON CHOIX

Green Bay à Las Vegas (20h15) RAIDERS

* Équipes en congé: Browns, Chargers, Buccaneers, Seahawks

RÉSULTATS DE LA SEMAINE DERNIÈRE: 11 en 16 (68,8%)

TOTAL CETTE SAISON: 41 en 64 (64,1%)

LES CHOIX DU JOURNAL

Jaguars de Jacksonville (2-2) vs Bills de Buffalo (3-1)

ENCORE À LONDRES

AFP

Les Jaguars vivent une première avec un deuxième match de suite à Londres, ce qui peut procurer un avantage au point de vue de la fatigue, puisque les Bills lutteront contre le décalage. Allez savoir pourquoi, mais les points ne viennent pas facilement pour les Bills face aux Jags (défaite de 9-6 l’an passé et victoire difficile de 24-21 en 2018). Ce sera une rare occasion de voir Josh Allen contre... Josh Allen, le chasseur de quarts des Jaguars qui revient d’un match de trois sacs. Et est-ce que Von Miller reviendra au jeu?

Bills par 3

Texans de Houston (2-2) vs Falcons d’Atlanta (2-2)

RIDDER SOUS PRESSION

Getty Images via AFP

Il y a de plus en plus de pression sur le jeune quart Desmond Ridder. Avec quatre revirements à son actif et seulement 186 verges par rencontre, il ne fait rien pour calmer les ardeurs de ceux qui veulent le voir sur le banc au profit de Taylor Heinicke. Déjà, s’il ne fait pas de bourde face aux Texans et que les Falcons le protègent en courant, ce sera un gros plus. Les Texans sont 19e contre la course et accordent 116 verges au sol par match. Si Ridder l’échappe, ça sent les douches.

Falcons par 2

Panthers de la Caroline (0-4) vs Lions de Detroit (3-1)

ÇA VA MAL!

Getty Images via AFP

Qu’est-ce qui va mal pour les Panthers? À peu près tout. L’attaque est 24e et la défense est 25e. À trois reprises, l’offensive aérienne n’a même pas amassé 150 verges. Le porteur de ballon Miles Sanders, grosse acquisition sur le marché des agents libres, court pour 2,9 verges par portée. Déjà 14 sacs du quart ont été concédés, ce qui vaut à l’équipe le 25e rang à ce chapitre. Tous ces facteurs ne favorisent en rien le développement du quart Bryce Young. On arrête là, ça saigne déjà assez.

Lions par 12

Titans du Tennessee (2-2) vs Colts d’Indianapolis (2-2)

DEUX ÉQUIPES IMPRÉVISIBLES

Getty Images via AFP

Bienvenue dans les montagnes russes des Titans! Une défaite face aux Saints, une victoire surprise face aux Chargers, une volée subie aux dépens des Browns et une domination complète face aux Bengals. Cette équipe mérite une psychanalyse profonde. Pas le temps ni l’espace pour un tel exercice ici, mais le duel favorise le vieux routier de pilote qu’est Mike Vrabel contre un quart recrue en Anthony Richardson. Les Colts pourraient renouer avec le porteur Jonathan Taylor.

Titans par 3

Giants de New York (1-3) vs Dolphins de Miami (3-1)

UNE AUTRE EXPLOSION

Getty Images via AFP

Après une autre déplorable performance face aux Seahawks, les Giants s’en vont à Miami et il y a lieu de s’inquiéter. La défense concède 11,2 verges par passe complétée. Seulement quatre équipes font pire. Faut-il rappeler que les Dolphins produisent les verges aériennes à la tonne? Tua Tagovailoa a été embêté par la pression dimanche dernier, mais les Giants n’ont réussi que quatre sacs cette saison. Toutes nos pensées sont avec les familles des joueurs des G-Men...

Dolphins par 10

Saints de La Nouvelle-Orléans (2-2) vs Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1-3)

ATTAQUE À RELANCER

Getty Images via AFP

S’il y a un match pour que les Saints relancent leur attaque par la passe avec Derek Carr, c’est bien celui face aux Patriots. Le problème pour la troupe de Bill Belichick, c’est que les blessures ont décimé la tertiaire, surtout avec la perte du prometteur Christian Gonzalez. Les deux opposants sont similaires en fait de défense, mais il y a clairement plus d’armes menaçantes du côté de l’attaque des Saints entre Alvin Kamara, Chris Olave, Rashid Shaheed et Michael Thomas.

Saints par 1

Eagles de Philadelphie (4-0) vs Rams de Los Angeles (2-2)

LA PRESSION SERA FORTE

AFP

Les Rams sont une agréable surprise en ce début de saison, mais le quart Matthew Stafford a connu ses moins bons moments contre les fronts défensifs agressifs qui savent appliquer la pression, comme ceux des 49ers et Bengals. C’est exactement la situation qui attend le vétéran maintes fois frappé cette saison et sa jeune ligne offensive, face aux voraces Eagles. La tertiaire des Eagles a concédé neuf touchés par la passe, ce qui est une lacune, mais le front compensera.

Eagles par 3

Ravens de Baltimore (3-1) vs Steelers de Pittsburgh (2-2)

UNE RIVALITÉ CORSÉE

Getty Images via AFP

On ne sait pas plus que vous comment ce duel va finir, à part que ce sera un bain de sang. Les Ravens et Steelers se détestent et leurs duels sont toujours corsés. Lors des cinq derniers matchs, le gagnant a inscrit 20 points ou moins. Huit des 10 derniers duels ont été décidés par sept points ou moins. On ne sait pas si Kenny Pickett sera en uniforme, mais dans un affrontement à bas pointage, on mise sur la défense des Steelers contre la ligne offensive éclopée des Ravens.

Steelers par 3

Bengals de Cincinnati (1-3) vs Cardinals de l’Arizona (1-3)

RETOUR À LA BASE

Getty Images via AFP

Qui aurait pu croire qu’après quatre semaines, l’attaque des Bengals croule au 32e et dernier rang? Il y a trop de talent pour que cette situation perdure. Si Joe Burrow est vraiment mal en point avec sa blessure au mollet, qu’on mise davantage sur le jeu au sol. Même si Joe Mixon montre une moyenne respectable de 4,2 verges par portée, il n’y a qu’une seule équipe qui court moins avec le ballon que Cincinnati. Les Cardinals donnent 132 verges au sol par match et 4,4 verges par portée. Pas besoin d’être compliqué.

Bengals par 5

Jets de New York (1-3) vs Broncos de Denver (1-3)

DU MAUVAIS SANG

Getty Images via AFP

Avant la saison, l’entraîneur-chef des Broncos Sean Payton avait déclaré que son prédécesseur à Denver, Nathaniel Hackett, avait fait le pire travail de coaching jamais vu l’an passé. Hackett est maintenant le coordonnateur offensif des Jets. Vous pensez qu’il n’aura pas envie de lui mettre un poing et 40 points dans la gueule? Soit, mais il devra orchestrer sa vengeance avec une attaque qui en arrache même quand Zach Wilson joue le match de sa vie. Le spectacle s’annonce burlesque.

Broncos par 2

Chiefs de Kansas City (3-1) vs Vikings du Minnesota (1-3)

TROP FORTS POUR LES MAUVES

Getty Images via AFP

Les Vikings ont commis au moins deux revirements à chaque match cette saison, tandis que la défense des Chiefs, toujours opportuniste, en a provoqué cinq jusqu’ici. Malgré tout, le tandem de Kirk Cousins et Justin Jefferson continue de frapper fort, mais les Chiefs sont huitièmes contre la passe, une facette très sous-estimée de leur équipe. Traditionnellement, Patrick Mahomes déchiquette les défenses qui utilisent le blitz et pas une équipe n’utilise cette tactique plus que les Vikings.

Chiefs par 10

Cowboys de Dallas (3-1) vs 49ers de San Francisco (4-0)

DUEL AU SOMMET

Getty Images via AFP

Quel choc du dimanche soir! Les 49ers ont inscrit au moins 30 points dans leurs quatre matchs cette saison. Les Cowboys ont limité trois fois leurs rivaux à 10 points ou moins et la défense loge au premier rang en points accordés. Le coordonnateur défensif Dan Quinn connaît l’entraîneur-chef des Niners Kyle Shanahan et vice versa, eux qui ont travaillé ensemble dans une autre vie. L’équilibre des 49ers fera la différence, entre leur jeu au sol dynamique et leur attaque aérienne diversifiée.

49ers par 6

Packers de Green Bay (2-2) vs Raiders de Las Vegas (1-3)

SURPRISE EN VUE?

Getty Images via AFP

Pourquoi je flaire une surprise lundi soir? Parce que les Packers ont plusieurs blessés. Parce que les Packers sont dominés sur les deux fronts, eux qui permettent trop de pression sur Jordan Love et qui sont incapables de freiner le jeu au sol. Parce que Love, justement, montre de bons flashs mais beaucoup d’inconstance. Voilà! Maintenant, il y aurait une longue liste d’épicerie qui expliquerait pourquoi les Raiders risquent de perdre, mais soyons fou!