Un gala important pour des boxeurs d’Eye of the Tiger Management

Le boxeur canadien Steve Claggett défendra son titre nord-américain des poids légers face à Miguel Madueno au cours du gala prévu par Eye of the Tiger Management (EOTTM) le 14 novembre au Casino de Montréal, tandis que Steven Butler remontera dans l’arène après une pause de la compétition.

Dixième aspirant mondial de la WBO de sa division, Madueno (30-1-0, 28 K.-O.) tentera de ravir le titre NABF de Claggett (36-7-2, 25 K.-O.). Celui-ci a progressé dans les classements mondiaux depuis la conquête de sa ceinture qui lui a permis de se hisser au 15e rang mondial du WBC. Le protégé de l’entraîneur Mike Moffa a poursuivi sur la bonne voie durant ses derniers combats face à Carlos Sanchez, Alberto Machado et Rafael Guzman Lugo.

• À lire aussi: Arturo Gatti fils suit les traces de son père

• À lire aussi: Un combat qui peut changer la vie de Clavel

• À lire aussi: Gala La Reconquête: Bouchard est prêt pour un «méchant spectacle»

Contre son prochain rival, il voudra s'imposer tôt dans le combat.

«J’ai hâte d’offrir un grand spectacle aux amateurs de boxe! Je continue de progresser avec Mike et j’ai encore des surprises en réserve. Avec mon équipe et EOTTM derrière moi, je sais que nous sommes sur la bonne voie pour conquérir la division. J’ai travaillé dur et je sais que tout le temps que j’ai passé dans ce sport me permet de cumuler une solide expérience, et j'ai hâte de le démontrer face à cet adversaire. Le meilleur reste à venir, et pour ce combat, je vais donner une fois de plus le meilleur de moi-même», a déclaré Claggett par voie de communiqué.

Encore la passion en lui

Après une défaite crève-coeur face à Janibek Alimkhanuly en championnat du monde en mai, Butler (32-4-1, 26 K.-O.) sera de retour contre un pugiliste à déterminer.

«J’ai toujours la flamme et je ne laisserai pas cette défaite me définir, bien au contraire. Je veux montrer à mes enfants que l’on peut toujours se relever après un coup dur. En équipe, nous avons pris la décision d’apporter des changements à ma structure de travail afin que je puisse éliminer mes lacunes et optimiser mes performances pour la suite de ma carrière. Je m’entraîne maintenant auprès de John Scully, aux États-Unis, et il m’aide à acquérir des habiletés complémentaires à mes acquis. Je fais tous les sacrifices nécessaires pour revenir sur le chemin de la victoire», a-t-il affirmé.

Les amateurs de boxe auront également l'opportunité d'assister aux débuts en sol québécois des nouvelles recrues d'EOTTM qui évoluent chez les mi-lourds, Imam Khataev et Albert Ramirez. Même si la carte détaillée sera dévoilée ultérieurement, Vanessa Lepage-Joanisse, Mehmet Unal, Luis Santana ainsi que Moreno Fendero prendront part à la soirée.