«C'est dramatique pour la population»: Google menace l'accès à l'information au Canada, s'inquiètent des experts

Le blocage des nouvelles par Google de ses plateformes au Canada annoncé vendredi pourrait être dévastateur pour la démocratie et l’accès à l’information au pays, s’inquiètent des experts.

«Ça commence à être sérieux et ça commence à être grave. On a deux entreprises multinationales américaines qui privent les Canadiens d’informations!», s’insurge Jean-Hugues Roy, professeur à l’École des médias de l’UQAM.

Après Meta, qui possède Facebook et Instagram, ce sera au tour de Google bloquer les nouvelles canadiennes à partir du 19 décembre prochain, a annoncé l’entreprise, en réaction à la loi sur les nouvelles en ligne du fédéral. Celle-ci obligera les plateformes à indemniser les médias d'information pour le partage de leur contenu.

«C’est surprenant», réagit Bruno Guglielminetti, consultant en communication numérique, qui souligne que contrairement à Meta, Google ne semblait pas être aussi intransigeant depuis la présentation de la loi.

«Google semblait être présent à la table et discuter», souligne-t-il.

«Plus grave que Facebook»

Selon M. Guglielminetti, le blocage des nouvelles par Facebook et d’Instagram avait surtout fait mal aux médias d’information qui ont été privés d’une partie de leur trafic, car les gens vont davantage sur ces plateformes pour avoir des nouvelles de leurs amis.

Mais que Google emboîte le pas «c’est vraiment dramatique pour la population», dit-il, car c’est un outil qu’elle utilise beaucoup plus pour s’informer.

Le professeur Roy martèle de son côté que Google «attaque l’accès à l’information».

«Quand il y a de quoi qui se passe, les gens se tournent vers Google pour trouver de l’information. Si Google ne la fournit plus, comment vont-ils trouver l’information? J’ai peur que de plus en plus de monde embarque dans les théories du complot», s’inquiète-t-il.

Avec sa population coupée à ce point du contenu journalistique, le Canada pourrait voir sa démocratie se détériorer, croit Michael Nguyen, président de la Férédation professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Il imagine par exemple la tenue d'élections où les politiciens pourront dire ce qu'ils veulent via les médias sociaux, «sans vérifications de faits de journalistes».

Ottawa devra réagir

Dans une déclaration écrite, la ministre St-Onge a évité de réagir spécifiquement à la décision de Google. «Nous gardons le cap afin de favoriser la création d'accords commerciaux équitables entre les géants du web et les médias d’information», a-t-elle mentionné.

M. Roy croit que le gouvernement doit réviser sa loi pour qu’elle «s’applique dès maintenant» aux entreprises qui tentent de s’en soustraire. «Elles ont fait de l’argent avec le contenu journalistique par le passé», souligne-t-il.

-Avec Anne-Caroline Desplanques