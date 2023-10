Coupe du monde de vélo de montagne du Mont-Sainte-Anne: le concepteur des parcours fera le même travail aux Jeux olympiques de Paris

Une entreprise de Québec a obtenu le mandat de dessiner les parcours de vélo de montagne des Jeux olympiques de 2024 à Paris et du championnat mondial de 2025 en Suisse.

Vélo Solutions a des antennes à Québec et en Suisse et la maison mère est en France. Le bureau de France a été retenu au terme d’un appel d’offres du comité olympique français et c’est à ce moment que les spécialistes de Québec sont entrés dans le décor. L’équipe québécoise compte 18 employés qui construisent des parcours de cross-country, de descente et de pumptrack partout sur la planète.

Des contrats ont été réalisés dans 26 pays, notamment en Indonésie et au Costa Rica.

«Nos collègues français ne possèdent pas l’expertise de bâtir un parcours de course, a expliqué le grand manitou de Vélo Solutions à Québec, Serge Veuthey. C’est une chose de construire un joli parcours, c’en est une autre de construire un parcours où les athlètes peuvent s’exprimer. Il faut trouver l’équilibre. Nous sommes responsables des sections techniques.»

Veuthey et ses collègues sont très contents de collaborer avec les Jeux de Paris. «C’est une belle visibilité et une grande fierté, a-t-il mentionné. Nous n’avons pas les mains libres à 100 pour cent parce qu’il s’agit d’une grosse structure, mais nous avons développé une grande confiance avec le comité organisateur.»

Veuthey s’est rendu à Paris pour la Coupe du monde de vélo de montagne qui servait d’épreuve test avant les Jeux de 2024. «Tout s’est bien passé pour l'épreuve test et on retournera bientôt à Paris pour apporter les retouches et améliorer le revêtement.»

Si tout s’est bien passé dans la Ville lumière, ce fut plus ardu pour les mondiaux de Crans Montana en Suisse. «Le design des parcours n’était pas parti de la bonne manière, a raconté Veuthey. Les zones de départ et de ravitaillement n’étaient pas assez larges. Ils n’avaient pas pensé à plusieurs enjeux.»

Longue expertise

Directeur technique chez Gestev pendant 20 ans, Veuthey est toujours impliqué à la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne même si l’organisation a complètement changé cette année. Son groupe a construit les parcours de cross-country et de descente.

«C’est bien ce rebrassage complet puisque les gens ne peuvent pas comparer et ça donne une chance à tout le monde. Tous les postes clés sont des anciens de Gestev qui n’ont pas quitté.»

Changements importants

Pour cette 28e édition, des changements importants ont été apportés aux parcours. «En descente, il y a une section complètement nouvelle, a-t-il expliqué. Je pense que le parcours sera plus rapide. On a mis beaucoup de temps et d’énergie pour avoir un parcours propre. Il n’y a pas eu de pluie depuis longtemps et le parcours est impeccable.»

Le parcours de cross-country a aussi eu droit à un solide revampage. «Il y a eu énormément de changements et le parcours est plus condensé. La longueur, le dénivelé et le degré de difficulté n’ont pas changé. C’est un parcours inédit avec autant de défis et aussi spectaculaire.»

Né en Suisse, Veuthey est ravi que la visite puisse profiter des couleurs de l’automne. «Nous avons tenu des événements en juin et en août, mais les athlètes n’ont jamais vu ces couleurs en près de 30 ans.»