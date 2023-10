Débâcle du Groupe Huot: 2500$ par mois pour une vue sur un cratère de béton

Des locataires du complexe résidentiel l’Ariela se sentent lésés depuis plusieurs mois, en raison des problèmes financiers du Groupe Huot. Leur condo de luxe offre une vue imprenable sur un immense cratère de béton et un océan de gravier qui ne risquent pas de disparaître de sitôt.

Danielle Aubin et Michel Poirier déboursent chaque mois 2500 $ pour leur 4 1⁄2 dans ce qui devait être le plus luxueux complexe de condos locatifs du Groupe Huot, situé dans Les Méandres.

Même si leur appartement forme le coin du bâtiment, ils n’utilisent que la moitié de leur balcon puisque la façade est leur permet d’admirer toute la splendeur de la Ville de Québec.

« On va jamais sur l’autre côté, parce que c’est trop épouvantable », déplore Mme Aubin, en pointant les fondations à l’abandon de la deuxième phase du grand complexe.

Photo Vincent Desbiens

Mirage

Ils ont vendu leur maison pour aller s’installer dans « le condo de leurs rêves » en novembre 2022, avec un bail de deux ans et demi en poche.

Dans la brochure qui les a séduits, il était question de services multiples : piscines intérieures et extérieures, gymnase, spa, salon de golf virtuel intérieur, etc.

« Tout ce qu’ils ont livré, c’est un stationnement intérieur et il n’y a qu’une seule borne de recharge électrique qu’on doit partager. [...] On paie pour des services qu’on ne recevra peut-être jamais. On vit dans un no man’s land », constate Michel Poirier.

Photo Vincent Desbiens

Sans recours

M. Poirier a entrepris des démarches au Tribunal administratif du logement. Ses recours sont toutefois limités, puisque le bail que lui et sa femme ont signé ne fait mention d’aucun des services annoncés parmi les inclusions.

« Il n’y a pas de date officielle à laquelle les services devaient être accessibles aux résidents. C’était seulement des ouï-dire et des conversations, peste-t-il. Ils ont fait bien attention pour ne pas se mettre les doigts dans le tordeur... »

D’autres locataires rencontrés par Le Journal se disent satisfaits de leur appartement, mais fulminent en pensant à tous les services auxquels ils n’ont pas accès.

Photo Vincent Desbiens

Pas de changement à l’horizon

Depuis la débâcle du Groupe Huot, de nombreux complexes locatifs, dont l'Ariela, sont gérés par un syndic en insolvabilité.

Le Groupe Mach, qui doit se porter acquéreur de plusieurs complexes résidentiels de l’empire au cours des prochaines semaines, n’a pas inclus l’Ariela dans son offre d’achat.

Ce dernier restera donc sous la gestion de Raymond Chabot Grant Thornton jusqu’à nouvel ordre.