Enfin un premier gain pour les Remparts

L’entraînement sans rondelle imposé cette semaine aux Remparts de Québec par l’entraîneur-chef Éric Veilleux a visiblement porté fruit. L’équipe a remporté sa première victoire de la saison par la marque de 3 à 1 face aux Foreurs de Val-d’Or, vendredi soir au Centre Vidéotron.

La séance en question, tenue mardi matin, avait laissé une marque dans l’esprit des joueurs, a noté l’auteur du premier but de la rencontre, Antoine Dorion.

• À lire aussi: De retour de Buffalo, Vsevolod Komarov est prêt à être le meilleur défenseur de la LHJMQ

• À lire aussi: [À VOIR] Insatisfait de ses Remparts, Éric Veilleux fait patiner ses joueurs sans rondelle pendant une heure

«Ça nous a vraiment motivés pour gagner ce match. Après la fin de semaine que nous avions eue et la partie contre Chicoutimi qui n’avait pas été un bon match pour l’équipe, on a réalisé qu’il fallait qu’on s’applique sur les détails et qu’on donne tout en jouant. C’est vraiment un “wake-up call” qu’on ait gagné ce match», a-t-il laissé entendre.

De son côté, Veilleux était plus que satisfait de la performance de ses protégés. «Le but de cette pratique-là, c’était d’arrêter de tourner en rond et nous avons définitivement été mieux de ce côté-là. Je pense qu’on a aussi donné le deuxième effort à plusieurs occasions pour garder la pression ou se défendre dans notre zone», a-t-il indiqué.

Le diable en chef n’a pas manqué non plus de souligner que de nombreux lancers ont été bloqués par les troupes défensives lors des six avantages numériques accordés aux Foreurs.

«Juste ça, ça permet de prendre du momentum dans un match», a-t-il laissé tomber en encensant aussi le défenseur Vsevolod Komarov, qui disputait son premier match de la saison.

PHOTO FOURNIE PAR JONATHAN ROY / REMPARTS DE QUÉBEC

Une crainte concrétisée

Chez les Foreurs, l’entraîneur Maxime Desruisseaux a confié après la rencontre qu’il avait eu peur de l’affrontement face aux Remparts tout au long de la semaine même si son équipe était invaincue en quatre matchs.

«Je ne suis pas surpris de ce qui arrive. Je connais Éric, il a chicané sa gang cette semaine, donc je m’attendais à ce qu’ils rebondissent», a-t-il avoué en ajoutant que «plusieurs gars sont malades» au sein de la formation.

«Clairement, on est au-dessus de nos affaires. Ça va faire du bien de se faire remettre à notre place. Depuis le début de l’année, on joue dans notre identité. On est acharné et engagé. Ce soir, je ne sais même pas si on a six mises en échec. Il faut revenir à la base et être plus engagé demain», a-t-il poursuivi en faisant référence au second duel en autant de jours entre les deux équipes, qui débutera sur le coup de 16 h samedi.

Xavier Lebel, un cas incertain

Un attaquant des Remparts pourrait toutefois manquer à l’appel lors de ce match. Victime d’une mise en échec faite sur le tard en milieu de deuxième période, Xavier Lebel n’a pas complété la rencontre. Après avoir retraité au vestiaire en boitant, il s’est installé sur le bout du banc pour assister à la fin du match. Une décision concernant sa présence dans la formation devrait être prise après l’échauffement.

Outre Dorion, Pier-Étienne Cloutier et Mikaël Huchette ont marqué leur troisième but de la saison. Komarov, le général à la défense, a obtenu deux mentions d’aide. Devant le filet, l’espoir du Canadien de Montréal Quentin Miller a bloqué 23 rondelles.