Harcèlement criminel: un pilote utilise son avion pour traquer sa victime du ciel

Un pilote de 65 ans du New Hampshire a dû cesser ses activités aériennes après avoir été accusé d’harcèlement pour avoir vraisemblablement traqué une new-yorkaise et envoyer des photos d’elle et de sa cour prise du ciel durant quatre ans.

«Il nous terrorise. Il vole si proche de la maison qu’on a l’impression qu’il va passer au travers. C’est un cauchemar qui n’arrête juste pas», avait déploré Cassie Wilusz au «New York Post» plus tôt cette année.

Michael Arnold, 65 ans, aurait formellement été accusé de harcèlement après s’être fait passer les menottes mardi tandis qu’il se rendait à l’aéroport du Vermont où il garerait son Cessna 180, selon ce qu’aurait indiqué la police au média américain.

Depuis mai, le sexagénaire ferait pourtant l’objet d’une ordonnance de protection temporaire l’empêchant de «piloter tout avion tant que l'ordonnance reste en vigueur», a déclaré le chef de la police de Bennington, Paul Doucette au «NY Post».

Le pilote a ainsi comparu mercredi après avoir martelé devant les médias qu’il ne s’agissait là que d’un «malentendu».

«Je n'ai aucun intérêt pour cette femme. J'aime juste survoler la ville et prendre des photos pour les pages de la communauté. [...] Je ne suis allé dans son restaurant qu'il y a des années. C'est tout. Elle est folle. Elle a besoin [d’aide en] santé mentale », aurait-il martelé aux médias présents sur les lieux.

Selon ce qu’avait précédemment confié la femme, les problèmes avec le sexagénaire auraient débuté plus de quatre ans auparavant, après l’avoir rencontré dans son restaurant.

L’homme lui aurait d’abord envoyé des images de lui à moitié nu dans un lit, avant de lui faire parvenir des photos prises du ciel de sa cour, sa piscine, d’elle-même, de sa famille ainsi que d’autres proches, avait-elle indiqué au «Times-Union».

Plusieurs fois par semaine, sa famille aurait également été réveillée par l’avion au petit matin, qui descendait si bas qu’il en faisait vibrer les fenêtres et les portes.

Le pilote aurait également, à une occasion, lancé des tomates dans son jardin, en plus d’avoir accusé la femme d’avoir tué son père, décédé en 2017 dans un incendie, selon le média américain.