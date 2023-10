Harcèlement psychologique: le député Beauchemin croit que la plainte ne sera pas retenue

Visé par une plainte pour harcèlement psychologique formulée par la présidente de la Commission-Jeunesse du PLQ, le député Frédéric Beauchemin est convaincu que la requête est «non fondée» et ne sera pas retenue.

«(Dans) la plainte en tant que telle, les mots qui ont été utilisés, c’est que j’ai manqué de tact, j’étais condescendant et paternaliste, a lancé le député libéral de Marguerite-Bourgeoys vendredi, en entrevue à LCN. Moi je pense qu’il n’y en aura pas (d’enquête de déclenchée par l’Assemblée nationale)».

Le Journal a révélé jeudi que le député Beauchemin, le seul aspirant candidat à la chefferie libérale, et trois de ses employés politiques sont visés par une plainte pour harcèlement psychologique.

La plaignante, Élyse Moisan, qui est présidente des jeunes libéraux et recherchiste au Parlement pour l’opposition officielle, affirme en être «venue aux larmes» après une rencontre avec l’élu.

Dans le document déposé à l’Assemblée nationale et au PLQ, elle dit s’être aussi sentie «harcelée, intimidée et menacée » lors d’une rencontre avec les trois employés du bureau du député de Marguerite-Bourgeoys quelques jours plus tard. Ils auraient «exigé» sa démission immédiate, «sinon ils allaient prendre les moyens nécessaires» pour y arriver.

«Ces employés semblent agir sous la direction et la pression de leur patron, qui est en position d’autorité claire. Depuis le début du mandat, par une panoplie d’actions, les gens mentionnés au-dessus cherchaient activement à introduire leurs intérêts relatifs à la chefferie. Ceci a été fait en utilisant des menaces, des méthodes de manipulation et du harcèlement envers moi-même et d‘autres», stipule notamment la plainte.

Conversation agréable

Frédéric Beauchemin estime pour sa part que la conversation qu’il a eu avec la plaignante était plutôt «agréable» et «plaisante».

«Par la suite, elle m'a écrit un texte en remerciant la commission jeunesse, qui est chanceuse de m'avoir comme député parrain, a-t-il insisté, en entrevue à Mario Dumont. C'est pour ça que je suis totalement abasourdi par la réalité!»

L’élu de Marguerite-Bourgeoys dit avoir entièrement confiance dans le processus de traitement des plaintes qui a été enclenché et juge que cette «situation-là n’aurait jamais dû exister».

«Je ne comprends pas exactement ce qui est caché en dessous de ça, mais clairement, il y a un agenda que je ne comprends pas».