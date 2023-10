Jason Derulo poursuivi pour harcèlement sexuel

Jason Derulo est poursuivi en justice pour avoir attendu des relations sexuelles après avoir signé un contrat avec une chanteuse.

L'artiste fait l'objet d'une plainte, déposée jeudi, pour harcèlement sexuel de la part d'Emaza Gibson. Elle affirme que Jason Derulo lui aurait fait signer un contrat d'enregistrement dans l'intention d'avoir des relations sexuelles avec elle.

« Je souffre d'anxiété, je suis traumatisée », a déclaré Emaza Gibson, 25 ans, à NBC News. « J'ai été confrontée à des situations de travail inhumaines... Je suis revenue au point de départ et je n'ai rien. »

Dans la plainte, obtenue par Page Six, Emaza Gibson affirme que le chanteur de Glad U Came lui a fait des avances sexuelles déplacées alors qu'ils travaillaient ensemble. La jeune femme indique avoir été contactée par Jason Derulo en 2021 pour travailler avec lui. Le contrat l'obligeait à sortir un single en featuring avec lui, à produire une mixtape dans les quatre mois et à terminer un album dans les six mois.

Emaza Gibson a déclaré que pendant qu'elle travaillait avec Jason Derulo, celui-ci l'a invitée à plusieurs reprises à le rejoindre dans un salon réservé aux membres pour boire un verre et dîner. Elle a affirmé qu'elle avait refusé pour que la relation reste professionnelle.

Emaza Gibson a déclaré qu'elle avait accepté d'aller boire un verre avec l'artiste en septembre 2021 et indique qu'on lui a donné « des quantités inappropriées d'alcool », selon la plainte.

« Je lui ai dit que je n'étais pas une buveuse... C'est comme s'il ne m'avait pas écouté la première fois, pour continuer à faire pression sur moi », a déclaré la plaignante.

Emaza Gibson a ajouté que Jason Derulo avait fait preuve d'un comportement agressif en novembre 2021. Elle a cité un incident au cours duquel la star l'a présentée à une femme prénommée Rosa, qui était liée de façon intime avec l'artiste. Dans sa plainte, Emaza Gibson affirme que Jason Derulo lui a également fait écouter sa musique. Elle a déclaré que quand elle a confié au producteur avoir été « déstabilisée » par Rosa, Jason Derulo « a perdu le contrôle et a commencé à frapper agressivement ses accoudoirs, en criant : "Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toi ? On a rien à te dire ! Tu n'as rien besoin de savoir !" »

Selon Page Six, Emaza Gibson poursuit également Jason Derulo pour intimidation, licenciement illégal et rupture de contrat.