Jimmy Fallon se moque d’Emmanuel Macron et des punaises de lit à Paris

On dit que les punaises de lit traversent les océans dans les valises des touristes.

• À lire aussi: Aux États-Unis, le retour des talk-shows de fin de soirée après la grève des scénaristes

Cette fois, les punaises françaises ont conquis le public américain du talk-show nocturne de Jimmy Fallon, comme en témoigne un extrait de son émission publié sur X/Twitter.

Dans une irrésistible parodie du président de la République française, l’animateur, baguette de pain dans une main, verre de rouge dans l’autre, enfile tous les clichés du Frenchy, accent à l’appui. Pour parfaire son imitation présidentielle, Jimmy Fallon porte une chemise blanche largement ouverte sur une poitrine velue factice, un clin d’œil à certaines photos d’Emmanuel Macron apparu chemise (très) pendant la campagne de 2022. Références à la Fashion Week, aux stars qui défilent à Paris et aux punaises de lit qui doivent contraindre à éviter Airbnb, paroles chantées d’une voix suave, la France et Emmanuel Macron sont sur la sellette. Ce qui fait bien rire le public du Tonight Show.

Au fait, vous vous demandez si le béret français était bien là ? Eh bien, oui, vissé sur le crâne... de l’animateur président de la France pour deux minutes. Quand on vous dit cliché...

Si l’on était mauvais joueur, nous rappellerions que New York est la deuxième ville des Etats-Unis la plus infestée des punaises suceuses de sang, et que, si la guerre aux bestioles est déclarée aux Etats-Unis, cela n’a pas empêché l’ex-président Bill Clinton de voir son appartement envahi par elles. Pour l’instant, rien n’a été signalé à l’Elysée...