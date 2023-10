«La soirée Mammouth 2023»: Karl Tremblay, Phil Roy et Catherine Fournier décrochent une nomination

Le chanteur et meneur des Cowboys Fringants Karl Tremblay, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier et l’humoriste Phil Roy sont tous les trois en nomination à La soirée Mammouth 2023.

Depuis plus de 25 ans, Karl Tremblay électrise son public et transforme chaque concert de son groupe en un événement festif et rassembleur. Recevant des traitements contre le cancer, il a courageusement continué à présenter des spectacles et à émouvoir son public. Ce fut notamment le cas sur les plaines d’Abraham, en juillet dernier, alors que plus de 90 000 personnes ont acclamé sa présence au cours d’un concert historique.

Photo Émilie Hébert fournie par Télé-Québec

La mairesse de Longueuil Catherine Fournier est sortie pour sa part de l’ombre au début de l’année afin d’inciter d’autres victimes d’agressions sexuelles à porter plainte. Quelques mois après la condamnation de son ancien collègue qui l’a agressée, la politicienne a choisi de faire lever l’ordonnance de non-publication qui interdisait aux médias de diffuser son nom puis elle a pu raconter son expérience dans un documentaire.

L’humoriste Phil Roy s’est quant à lui lancé dernièrement dans une démarche documentaire afin de comprendre comment l’obsession corporelle pouvait devenir la source de problèmes de santé mentale tels que les troubles de l’alimentation.

Photo William Renaud fournie par Télé-Québec

Les trois nommés s’inscrivent dans le classement des 15 gestes les plus inspirants pour la jeunesse qui ont eu lieu au cours de l’année 2023. Ce sont des jeunes de 13 à 17 ans d’un partout au Québec qui les ont identifiés parmi les personnalités les plus inspirantes.

Ils ont maintenant jusqu’au 15 octobre pour élire les cinq moments mémorables de l’année.

Animée entre autres par Anas Hassouna, Chloée Deblois, Claudia Bouvette, Éléonore Lagacé et Étienne Galloy, La soirée Mammouth 2023 sera présentée à Télé-Québec le vendredi 8 décembre.

Pour voter et en savoir plus sur ces gestes signifiants, rendez-vous ici.