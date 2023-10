L'application Do Network: une arnaque déguisée en offre d’emploi

Plusieurs centaines de Québécois qui croyaient pouvoir faire fortune en regardant des vidéos en ligne ont plutôt perdu des milliers de dollars en à peine quelques mois, a appris notre Bureau d’enquête.

« Ça te fait vivre le rêve! Moi, j’étais setuppé pour gagner 8000 $ par mois, ça allait ben mon affaire [...] Avec tout ce qu’ils nous disaient, c’était dur de sentir l’arnaque », se désole Émilie Jean, une coiffeuse d’Alma qui a perdu 7000 $ dans cette mésaventure et qui s’est confiée à l’émission J.E, diffusée ce soir, à TVA.

À partir de février, l’application Do Network faisait miroiter des emplois à temps partiel qui consistaient simplement à visionner et à aimer des vidéos en ligne, en échange de revenus importants. L'offre d'emploi était publiée sur Facebook.

Pour que le travail soit rentable, l’« employé » devait recruter d'autres membres et « investir » constamment son propre argent pour augmenter la valeur de ses clics, en achetant des « niveaux VIP ». Toutes les transactions se font en cryptomonnaie.

« Ça fait un peu l’effet d’une machine à casino. Tu passes tes veillées là-dessus à checker les upgrades, les VIP en spécial pis l’argent que tu ferais », poursuit Émilie Jean.

On promet à l’« employé » qu’il pourra retirer ses gains en plus de récupérer son investissement au cours des trois prochains mois.

Retraits bloqués

Des « employés » de Do Network ont réussi à retirer des montants d’argent en début de parcours, installant ainsi un climat de confiance. Mais à partir de la mi-juillet, les retraits ont été bloqués.

Pour expliquer la situation, Do Network a d’abord prétendu des changements sur la plateforme, puis une attaque de pirates informatiques.

Mais le 31 juillet, tous les comptes ont été fermés. L’argent disparaît d’un coup. Et une « manager » de Do Network envoie un message choc à l’un des abonnés : « Nous sommes une arnaque ! ».

« C’était le drame [...] Ils ont disparu de la map! Deux jours plus tard l’application n’existait plus », déplore Émilie Jean.

« J’ai investi 31 000 $, j’ai retiré 6000 $ pis il me reste 25 000 $ dans le trou [...] J’ai 51 ans, et c’est la première fois que je me fais avoir solide ! », dénonce Frédéric Allard, un mécanicien industriel de Laval.

Il nous a été impossible de joindre un représentant de Do Network.

La Sûreté du Québec, la police de Blainville et la police de Laval analysent actuellement des plaintes déposées à l’endroit de Do Network. La GRC ne partage cette information que si des accusations criminelles sont déposées.

Le Centre antifraude du Canada a reçu 14 signalements concernant Do Network, ce qui serait loin d’être représentatif puisque moins de 10 % des victimes de fraudes portent plainte.

Une retraite qui part en quelques clics

Le rêve d’une retraite paisible d’Alain Pelleray et de son épouse s’est envolé en même temps que les 200 000 $ engloutis dans l’application Do Network.

Le pâtissier retraité, qui avait quitté sa France natale pour s’installer au Saguenay, croyait avoir flairé la bonne affaire en tombant sur l’offre d’emploi de Do Network.

« On a fait beaucoup de virements pour rapatrier de l’argent de l’étranger en toute confiance », avance-t-il.

Emballé, Alain Pelleray a ouvert des comptes à ses enfants, ses neveux et ses nièces. En l’espace de quatre mois, le couple a retiré toutes ses économies, convaincu qu’il en tirerait des revenus mensuels de 90 000 $.

Mais le réveil est brutal lorsque Do Network ferme les comptes. Pour ce couple, les conséquences financières sont désastreuses.

« Il faut qu’on remette la maison en vente qui nous fera un capital et on essaiera de voir la suite. Tous les projets qu’on avait, c’est fini », ajoute-t-il, étranglé par l’émotion.

George Janho, de Blainville, a abandonné son emploi de courtier et a emprunté 20 000 $ pour investir dans Do Network. Il a aussi recruté au moins 200 nouveaux membres, dont des proches au Liban, ce qu’il regrette amèrement aujourd’hui.

« Je suis vraiment fâché pour les personnes qui sont au Liban parce que leur situation financière est très difficile. Il y a de la pauvreté la bas », s’insurge l’homme de 70 ans, qui envisage lui aussi de vendre sa maison.

S’il considère qu’il y a peu d’espoir de revoir la couleur de son argent, Alain Pellerey souhaite que les gouvernements en fassent plus pour protéger les victimes et surtout, retrouver les fraudeurs où qu’ils soient.

Au moins 17 M$ empochés par Do Network

Do Network aurait empoché pas moins de 17 M$ en à peine six mois, un montant énorme dissipé dans une multitude de transactions de cryptomonnaie, compliquant ainsi l'identification des auteurs de cette fraude.

« Ce n’est pas une toute petite arnaque », avance Sam Harper, expert chez Cyber citoyen.

Entre février et juillet, pas moins de 17 M$ ont transigé par un compte de cryptomonnaie lié à Do Network, a découvert l’organisme Cyber citoyen.

« On voyait aussi beaucoup d’entrées d’argent de centaines de personnes qui payaient pour des niveaux de VIP », explique M. Harper.

Les activités de ce compte ont abruptement cessé au 31 juillet, date à laquelle les « employés » de l’application ont vu leurs avoirs disparaître.

Si l’argent est retraçable, les arnaqueurs arrivent toutefois à brouiller les pistes en multipliant les transactions et parce que les adresses de cryptomonnaie sont anonymes, relève Cyber Citoyen.

Des échanges entre managers et victimes alléguées laissent toutefois supposer que les arnaqueurs seraient basés à l’étranger.

Même si le compte et l’application Do Network ont été fermés, il semble toutefois que l’arnaque se poursuive. D’autres transactions convergent vers un nouveau compte très actif à ce jour.

« Ce qu’on observe dans ce genre de scam là, un nom va disparaître, mais le modèle ne va pas disparaître. Soit par les mêmes personnes, ou un groupe qui reprend le modèle parce que ça a fonctionné », expose Catherine Dupont-Gagnon, présidente de Cyber citoyen.

Par ailleurs, une nouvelle application, aussi nommée Do Network, est réapparue sur le web, en septembre.

Des drapeaux rouges à reconnaître

La meilleure manière de se protéger contre les arnaques similaires à Do Network est de reconnaître les drapeaux rouges. En voici trois, selon l’expert en cybersécurité, Jacques Sauvé :

Transactions en cryptomonnaie

« La crypto, il n’y a aucune réglementation, c’est le Far West. Moi je dis aux gens, ne touchez pas à ça si vous ne savez pas ce que vous faites. »

Application non disponible sur App Store ou Google Pay, comme Do Network

« On ne fait jamais ça ! C’est de donner accès aux données de votre téléphone aux “cyberméchants”. On ne sait pas ce qu’ils font avec cette application. »

Investir pour être rémunéré

« Je n’ai jamais entendu parler d’un employeur qui va demander de l’argent pour avoir du travail. On fait le travail en échange de rémunération. [...] On veut faire de l’argent rapidement, facilement, ça n’existe pas. »