Le Comiccon de Québec s’amène en ville

La neuvième édition du Comiccon de Québec se tiendra les 7 et 8 octobre au Centre des congrès de Québec, où des milliers d’adeptes des comic books, de la science-fiction, de l’anime, du manga, de l’horreur, des jeux vidéo, des jouets et des articles de collection se réuniront pour festoyer!

Plusieurs célébrités, créateurs de bandes dessinées et auteurs de renom prendront part à l’événement dont Ray Park, John de Lancie, Maggie Robertson, Patrick Huard, Anik Jean, Linda Ballantyne, Arthur Suydam, Renée Witterstaetter, Simon Esbé, Natasha Beaulieu et Philippe-Aubert Côté.

Le Comiccon de Québec offrira une programmation diversifiée comprenant des conférences thématiques sur différents sujets (création de costumes, démarrage d’une carrière dans le milieu des comic books, démonstrations de jeux vidéo) et des spécialistes de tous les coins de l’univers geek partageront leurs connaissances avec le grand public.

Il y aura également des tournois de jeux de société, de jeux vidéo et d’autres activités, le tout couvrant plus de 54 000 pieds carrés. Mascarade, présence de la Delorean du film Retour vers le futur, concerts de l’Orchestre Select Start et spectacle de BurlesGeek égaieront aussi la fin de semaine. Découvrez la programmation et achetez vos billets au comicconquebec.com.