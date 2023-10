Le plan du (long) week-end!

Cinq jolis flacons à ouvrir en famille ou avec les amis pour profiter de la longue fin de semaine de l’Action de grâce.

Buvez moins. Buvez mieux.

Bodegas Moraza, Soplar 2021, Rioja, Espagne

23,70 $ - Code SAQ 14713378 – 12 % - Bio

La Rioja. Un nom qui rime avec vins plantureux, parfois robustes, le plus souvent bien boisés par l’utilisation de la barrique de chêne américain. Rien de tout ça ici. Production bio. Aucun ajout d’intrant chimique pour un vin dit « nature ». Du tempranillo et du grenache velu à parts égales. Aucun bois. Il en résulte un vin au style beaujolais, axé sur le fruit, peu tanique et doté d’une belle acidité. C’est léger, bien sec et fort agréable lorsqu’on prend soin de le laisser au frigo une bonne heure avant de le servir.

★★★ $$

Château Pech Redon, L'Épervier 2020, La Clape, France

28,15 $ - Code SAQ 10507286 – 14,5 % - Bio

Le vignoble du Château Pech Redon est niché sur la plus haute partie du massif de La Clape, l’un des meilleurs terroirs du Languedoc. La proximité avec la mer permet l’existence d’un microclimat bien venté, ce qui assure la santé des raisins qui sont cultivés de façon biologique depuis 2005. Élevage de 18 mois en foudre. Dominée par la syrah et complétée par le grenache, cette cuvée L’Épervier se démarque par l’intensité de ses parfums : figue, prune, garrigue, laurier, poivre, anis. La bouche offre une matière riche, presque juteuse tout en montrant des tanins corsés et une finale capiteuse évoquant la réglisse. Du sérieux qui accompagnera à merveille la viande de gibier.

★★★1⁄2 $$ 1⁄2

Granbazan, Etiqueta Verde 2022, Rias Baixas, Espagne

20,55 $ - Code SAQ 14355152 – 13 % - Bio

Il faudra être rapide pour mettre la main sur cet excellent blanc à base d’albarino, cépage roi de la Galice, magnifique région collée sur l’Atlantique bénéficiant d’un climat frais et humide. Un petit domaine d’à peine une quinzaine d'hectares conduit en bio sans en revendiquer la mention. Toujours aussi charmeur au nez avec des parfums de pomme verte, de zeste de lime, de poire et un fond herbacé. Assez ample et de bonne densité, le vin affiche une acidité vive et laisse une impression saline en finale. Accord de cœur et de raison avec les huîtres ou les calmars frits.

★★★ $$

Silvio Grasso, Nebbiolo 2022, Langhe, Italie

25,95 $ - Code SAQ 13616293 – 14 % - Bio

Un autre producteur qui préfère mettre ses énergies à la vigne que de se compliquer la vie avec la paperasse de la certification bio. Les vins de Silvio Grasso offrent un super rapport qualité/prix/plaisir. Ici, les raisins proviennent de sols argilo-calcaires de la célèbre commune de La Morra, dans le Piémont, connue pour produire parmi les meilleurs barolos. Vinifié en cuve inox et élevé 3 mois en grand fût de chêne, il offre un nez aguicheur de cerise, de réglisse, de fleur et de tabac. Savoureux en bouche avec une matière lisse et nourrie, des tanins mûrs et fermes, une finale qui s’étire sur des notes de cuir. Meilleur que bien des barolos vendus le double du prix.

★★★1⁄2 $$ 1⁄2

Planeta, Frappato 2022, Vittoria, Italie

23,45 $ - Code SAQ 15235902 – 12 % - Bio

On reste en Italie, mais on descend tout au sud, en Sicile, chez l’un des producteurs les plus connus de l’île. Le frappato est issu de sols sablonneux de Vittoria, région située non loin de la Méditerranée. Le vin ressemble à s’y méprendre à un mélange de pinot noir et de gamay. Un nez explosif de fraise, de framboise, de fumée, d’agrumes et de violette. C’est léger, coulant avec une impression croquante, des tanins délicats et une bonne persistance aromatique. Servir bien frais avec la pizza ou les burgers.

★★★ $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.