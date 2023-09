Le Salon Maxime veut bâtir une chaîne

Jonatan Bérubé n’est pas coiffeur, mais il s’est offert le Salon Maxime en 2019 et il rêve maintenant de faire briller l’enseigne à d’autres adresses que celle de place Sainte-Foy, son berceau depuis 65 ans.

« On veut créer une chaîne. Tout est en place pour le faire et il y a un immense potentiel pour faire des acquisitions avec ceux qui veulent faire équipe avec nous », lance l’entrepreneur.

Traditionnellement, les salons de coiffure sont gérés par des coiffeurs, mais dans le monde d’aujourd’hui, où il faut créer sa différenciation, être visible, offrir la prise de rendez-vous en ligne, gérer les achats et les employés, Jonatan se demande comment on peut à la fois manier les ciseaux et le gouvernail d’une entreprise. Son propre but, c’est de gérer le salon et de s’assurer du bien-être de son équipe pour laisser les coiffeurs coiffer, créer et prendre soin des clients.

Maxime, c’est pratiquement une institution à Québec. À place Sainte-Foy, le salon fait partie des trois commerces présents depuis l’ouverture du centre commercial en 1958. Jonatan l’a acheté de Roger Tremblay, qui l’exploitait depuis 1978, et pour qui c’était un joyau.

Faire face à l’imprévu

Dans sa vie d’avant, Jonatan avait une entreprise dans les communications. Qu’est-ce que ça avait en commun avec les cheveux ? Les clients qu’on sert avec délicatesse.

Au début, il a dit à tout le monde qu’il ne ferait pas de changements au cours de la première année, car il avait tout à apprendre de ce nouvel univers.

« Mais la COVID nous a obligés au changement parce qu’elle est arrivée quelques mois après l’acquisition. Le plan d’affaires qu’on s’était donné deux ans à réaliser s’est fait en trois mois ! » raconte l’énergique entrepreneur.

Stevens LeBlanc / Le Journal de Québec

En mars 2020, le salon a été fermé avant que le gouvernement l’ordonne. Les coiffeurs étaient craintifs et Jonatan ne voulait pas risquer leur santé ni celle de la clientèle. Après avoir commandé masques, jaquettes et séparateurs pour se préparer à une éventuelle réouverture, il fallait trouver autre chose à faire. Informatisation des rendez-vous, de la facturation, de la gestion des horaires, des achats : le salon a fait un saut dans la modernité.

300 nouveaux clients par mois

Depuis la réouverture, le Salon Maxime accueille 300 nouveaux clients par mois avec un taux de rétention de 65 %. Il a fallu augmenter le nombre de coiffeurs pour répondre à la demande croissante et Jonatan adore voir les plus expérimentés partager leurs trucs avec la relève. Celle-ci vient d’un peu partout sur le globe, d’aussi loin que les Philippines ou l’Ukraine. Les cours de français sont offerts par l’entreprise.

« On sent qu’on fait une différence et qu’on contribue à notre société », dit fièrement Jonatan.

Pour lui, le Salon Maxime est bien plus qu’une entreprise, c’est une grande famille, où il s’étonne de voir tant d’amour du métier, des clients et des collègues.

« J’ai été accepté à bras ouverts. Je me sens aimé de mes employés – c’est rare pour un patron ! – et je les aime fort ! » s’exclame-t-il en souriant.

EN RAFALE

La coiffure, pour toi, c’est... ?

« Un métier insoupçonné où plusieurs talents sont nécessaires pour réussir. Il faut être en relation avec l’autre, structuré, compétent, artistique, jovial et en forme physiquement. »

Entreprendre, pour toi, c’est... ?

« Reprendre Maxime est une chance et un honneur, car c’est une grande institution de la coiffure à Québec. Et une entreprise plus grande qu’un individu... c’est un ensemble de gens qui font ce qu’elle est. »

Si tu pouvais changer une chose au Québec, ce serait... ?

« J’aimerais changer les perceptions du monde de la coiffure. J’aimerais que les gens sachent à quel point c’est un grand métier et qu’il est faux de penser que c’est sous-payé. »