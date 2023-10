Le taux de chômage s’établit à 4,4% au Québec

Le nombre de travailleurs au Québec a augmenté de 0,9% au mois de septembre, au même moment où le taux de chômage a enregistré une légère hausse de 0,1 point de pourcentage, atteignant 4,4%.

Le Québec fait partie des provinces où l’emploi a le plus progressé avec 39 000 nouveaux travailleurs après avoir peu varié depuis le début de l’année, selon les données de Statistique Canada publiées vendredi.

L’emploi à temps partiel a connu une hausse de 1,8% entre août et septembre 2023 dans la Belle Province, tandis que le nombre d’employés à temps plein n’a que légèrement varié, avec une augmentation de 0,6% pour la même période.

«Étant donné que la croissance de l'emploi (+0,9 %) a dépassé la croissance de la population en âge de travailler (+0,2 %), le taux d'emploi a progressé de 0,4 point de pourcentage pour atteindre 62,3 % en septembre», a précisé l’agence fédérale.

Dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, le taux de chômage a enregistré une baisse de 2,9% entre les deux mois, notamment grâce à une augmentation de l’emploi de 0,6%.

Au niveau national, le taux de chômage est resté inchangé pour ce mois de la rentrée scolaire en s’établissant à 5,5% pour un troisième mois consécutif. L’emploi a cependant progressé de 0,3% au Canada avec 64 000 nouveaux travailleurs.

Comme au Québec, l’emploi à temps partiel a augmenté plus vite que celui à temps plein. «Depuis le début de l'année, la croissance du travail à temps partiel (+1,9 %) a dépassé la croissance du travail à temps plein (+1,0 %)», a expliqué Statistique Canada.

Après une baisse de 2,9% en août, le nombre d’employés dans les services d’enseignement a bondi de 4,5%.

L’emploi dans le transport et l’entreposage (+1,8%) a aussi progressé, tandis que moins de personnes travaillent dans la finance, les assurances, les services immobiliers et les services de location et de location à bail (-1,4 %), dans la construction (-1,1 %) ainsi que dans l'information, la culture et les loisirs (-1,4 %).

L’Ontario a affiché une variation presque similaire à celle du Québec pour son taux de chômage qui a progressé de 0,1 point de pourcentage, mais pour s’établir à 6%. L’emploi a augmenté de 0,3%.