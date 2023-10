Les Penguins ne laissent aucune chance à Devon Levi

Devon Levi devrait amorcer la saison régulière avec les Sabres, mais le gardien québécois devra s’attendre à plusieurs fortes oppositions durant sa première campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Un revers de 7 à 4 face aux Penguins de Pittsburgh, vendredi soir à Buffalo, lui a certainement donné un avant-goût.

Les deux équipes ont laissé la défensive de côté dans ce match pour se porter en attaque. Chaque formation a décoché 37 lancers, mais ce fut plus compliqué pour Levi. Le natif de Dollard-des-Ormeaux a laissé passer quatre rondelles sur 13 lancers en deuxième période seulement.

Sidney Crosby a animé le deuxième tiers à sa façon en venant se porter à la défense de Kristopher Letang, qui avait été solidement plaqué par deux joueurs adverses. Le capitaine des Penguins a jeté les gants avec Peyton Krebs, donnant une bonne leçon au jeune homme.

Fidèle à son habitude, Crosby a obtenu deux mentions d’aide. Il a notamment pu alimenter son nouveau compagnon de trio Drew O’Connor, auteur de deux buts. Letang a également ajouté deux passes.

Même le meilleur défenseur des Sabres, Rasmus Dahlin, a connu une dure soirée, terminant avec un différentiel de -4. Ça s’est mieux passé pour l’attaquant Casey Mittelstadt, qui a amassé trois points.

L’ailier de 18 ans Zach Benson a inscrit un autre but pour les Sabres et pourrait bien avoir gagné sa place dans la LNH. Buffalo ouvrira sa saison régulière contre les Rangers de New York, jeudi.

Les Penguins, quant à eux, croiseront le fer avec les Blackhawks de Chicago mardi.

Sept en sept pour les Devils

Les Devils du New Jersey ont été la meilleure équipe du calendrier préparatoire en remportant leurs sept rencontres. La troupe de Lindy Ruff a terminé en beauté avec une victoire de 3 à 0 sur les Islanders de New York.

La plupart des joueurs réguliers des Devils profitaient d’une soirée de congé, mais les jeunes ont pris les choses en main face à une formation très complète du côté des favoris locaux au UBS Arena.

Simon Nemec a profité d’une erreur d’exécution des «Isles» en avantage numérique pour s’échapper et déjouer Ilya Sorokin d’un lancer à bout portant. Le défenseur de 19 ans, deuxième choix au total du repêchage de 2022, pourrait percer l’alignement.

Un autre arrière a marqué, soit Kevin Bahl. Dawson Mercer a trouvé son coéquipier dans le haut de l’enclave et le colosse de 6 pi 6 po a décoché un beau lancer des poignets. Max Willman a également touché la cible aux dépens de Sorokin, qui a effectué 28 arrêts.

Akira Schmid s’est chargé du blanchissage de 30 parades. Ses Devils accueilleront jeudi les Red Wings de Detroit.