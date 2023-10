L’immigration à Québec, un enjeu crucial

L’immigration est sans aucun doute l’un des sujets les plus polarisants de la dernière décennie. Avec la pénurie de main-d’œuvre, elle est encore plus d’actualité, étant vue comme solution. Il y a beaucoup d’écoles de pensée qui s’entrecoupent sur le nombre d’immigrants que le pays et la province peuvent accueillir.

Une chose est sûre, le nombre d’immigrants permanents que nous accueillons à Québec n’est pas proportionnel au poids démographique de notre ville en regard du reste de la province. En effet, alors qu’en 2021, le poids démographique des immigrants à Québec était de 6,1% alors que le poids démographique de la ville de Québec représentait 10% de l’ensemble de la province. De plus, malgré leur poids de 6,1%, ils occupaient en 2021 8,3% des emplois. Fait à noter : en moyenne, 3 immigrants sur 4 s’arrêtent dans la région de Montréal.

Au cours de la période 2021-2025, c’est plus de 92 400 postes qui seront à pourvoir dans la région de la Capitale-Nationale, dont 55% découlant de départs à la retraite. De l’autre côté, l'institut de la statistique du Québec prévoit un accroissement régional total de 35 000 personnes sur cette même période. Simple calcul, il en manque plus de 57 000. Ouf!

Dans le cadre des consultations publiques en cours sur la planification de l’immigration au Québec pour la période 2024-2027, la chambre de commerce et d’industrie de Québec a produit un mémoire sur les enjeux et priorités pour la ville de Québec. En voici les recommandations:

Rehausser les seuils pour tenir compte des besoins de l’économie du Québec; Exclure les admissions au Programme de l’expérience québécoise, volet « Diplômés du Québec » des seuils; Accroitre la part de l’immigration économique; Augmenter les efforts pour attirer et retenir les immigrants à Québec; Améliorer le soutien aux entreprises et mieux faire connaître l’aide déjà existante; Poursuivre et élargir le traitement simplifié du Programme des travailleurs étrangers temporaires; Simplifier et accélérer les processus d’immigration

Un fait qui m'a fait le plus sursauter, c’est le taux de rétention des immigrants pour la région métropolitaine de Québec. À partir des données fiscales, nous retenons seulement 63% des immigrants après 5 ans et 58,5% après 10 ans. Nous sommes bien sûr derrière plusieurs grandes villes au Canada, telles qu’Edmonton (5 ans: 84,4%, 10 ans: 82.1%, Winnipeg (5 ans: 77,0%, 10 ans: 72,9% et Hamilton (5 ans: 66,1%, 10 ans: 63%). Montréal se situe en milieu de peloton avec 80,0% après 5 ans et 78,1% après 10 ans. Le taux de rétention pour la RMR de Québec monte à 74% après 5 ans et 72.1% après 10 ans quand les immigrants connaissent le français.

Au final, toutes les mesures à mettre en place pour attirer des immigrants dans notre belle région doivent être accompagnées de mesures pour les garder à long terme ici, à Québec. Cela revient un peu à mettre le bouchon dans le fond du bain.