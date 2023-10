LNH: André Tourigny a évolué

Signataire d’une prolongation contractuelle de trois ans en août, l’entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona, André Tourigny, dit avoir beaucoup changé depuis son arrivée à la barre de l’équipe en juillet 2021.

L’ancien instructeur adjoint de l’Avalanche du Colorado et des Sénateurs d’Ottawa est bien placé pour savoir que rien n’est acquis dans le monde du hockey. Ayant appris l’anglais à partir de zéro afin de gravir les échelons de la profession, il a patienté longuement avant d’obtenir une occasion de diriger un club de la Ligue nationale. Et une fois cet objectif atteint, la suite n’a pas été évidente, les «Yotes» ratant les séries à ses deux premières campagnes en poste.

Aussi, l’homme de 49 ans a modifié son approche à l’égard des joueurs, saisissant toute l’importance de saines relations pour connaître du succès. Un groupe désobéissant et peu à l’écoute des directives de l’entraîneur offre généralement peu de résultats enviables. Avec la présence de jeunes espoirs dans l’organisation, comme Logan Cooley et Dylan Guenther, il est primordial de miser sur un mentor prêt à communiquer de manière agréable.

«J’étais vraiment un instructeur de la vieille école, a-t-il admis en entrevue avec le site NHL.com dernièrement. À un moment donné, j’ai réalisé qu’il existe une différence entre agir pour soi et agir pour les joueurs, l’équipe. Je crois que vous essayez de bâtir cela en tant qu’entraîneur. Vous tentez de mettre en place un sentiment d’appartenance, de fierté et de camaraderie au sein de l’équipe, dans laquelle tous se battent les uns pour les autres.»

«Quand vous brisez des ponts et des relations, vous apprenez de cela, a-t-il également déclaré. Pourquoi ai-je fait cela? L’ai-je fait pour moi ou pour lui? Souvent, vous comprenez que vous essayez de prouver quelque chose pour vous-même. Donc, il faut mettre votre égo de côté.»

Retour vers la respectabilité?

Maintenant, ces leçons de sagesse suffiront-elles à ramener les Coyotes sur la voie fructueuse? Plusieurs doutent de leurs chances de succès, surtout que la formation disputant ses matchs locaux au petit Mullett Arena a manqué les éliminatoires 10 fois dans les 11 dernières saisons. En Arizona, il n’y a pas de super vedettes du style Connor McDavid, Alexander Ovechkin et Sidney Crosby, mais les membres de l’effectif sont prêts à tout donner pour Tourigny et le reste de l’organisation.

«Bear et tout le personnel d’entraîneurs, leur façon de diriger et de traiter les joueurs, ce fut la raison principale, a commenté le vétéran Nick Bjugstad quand il a été questionné sur les motifs l’ayant incité à signer avec les Coyotes pendant l’été. Pour moi, c’est un aspect important : un environnement de travail enrichissant où vous pouvez aussi vous améliorer et faire progresser votre jeu, même si vous êtes un gars plus vieux.»