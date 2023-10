La LNH discute d'expansion avec Québec

Le commissaire de la Ligue nationale de hockey (LNH), Gary Bettman, est loin de dissimuler ses visées expansionnistes et il discute avec quelques villes à ce sujet, dont Québec, toujours très intéressée à faire revivre les Nordiques.

Au cours d’un segment diffusé par la chaîne TSN jeudi, l’expert hockey Pierre LeBrun a mentionné qu’un élargissement des cadres dans la LNH est seulement une question de temps. Si le nombre et l’identité des villes qui obtiendront une concession demeurent de la matière à spéculation et non une certitude à l’heure actuelle, il reste que la Vieille Capitale est dans la course.

«Pour moi, ce n’est pas "si", mais "quand". Vous sentiez cela en entendant Gary Bettman et en voyant bien son langage corporel à la rencontre des gouverneurs à New York, mercredi. On dirait qu’il a failli dire qu’il allait arriver quelque chose, mais il a déclaré : "non, nous ne sommes pas encore prêts". Cependant, il a ensuite parlé de l’intérêt récurrent exprimé dans les conversations qu’il tient avec les quatre villes que vous venez de mentionner : Atlanta, Houston, Salt Lake City et Québec», a affirmé LeBrun.

Le prix

La mention du marché de Québec dans cette nomenclature est de nature à raviver les espoirs des partisans des anciens Nordiques. Toutefois, la facture sera élevée.

«Il a également été interrogé à ce que ressemblerait le coût d’une équipe à la prochaine expansion; il faut se rappeler que Seattle a réussi avec 650 millions $. Or, il a répondu : "énormément", avant d’évoquer la récente évaluation de certaines concessions de la LNH, a ajouté LeBrun au sujet du commissaire, tel que rapporté par TSN. Ottawa vient d’être vendu pour 950 millions $, donc faites les calculs. Il a aussi échangé des messages textes avec le propriétaire du Jazz de l’Utah, Ryan Smith, qui a indiqué il y a quelques mois vouloir une équipe de la LNH. Et celui-ci m’a réitéré son intérêt. Ainsi, quand la ligue sera prête, les options seront là.»

Québec demeure sans club de la LNH depuis le départ des Nordiques pour Denver (Colorado) après les séries éliminatoires 1995.

