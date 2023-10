L’Océanic s’incline une deuxième fois à domicile cette semaine

RIMOUSKI | L’Océanic a encaissé un deuxième revers consécutif à domicile cette semaine, s’inclinant 3-1 face au Phoenix de Sherbrooke et à son gardien recrue Mathys Routhier qui a bloqué 31 rondelles pour obtenir la première étoile du match à son premier départ en carrière dans la LHJMQ, ce vendredi soir à Rimouski.

Photo Alexandre D’Astous

« Tout comme mercredi (contre l’Armada) nous avons fait bien paraître notre adversaire. Notre avantage numérique n’a encore rien produit. Il faut trouver les lignes de tir et diriger plus de rondelles au filet. Leur gardien a été bon, mais nous n’avons pas beaucoup de bonnes chances de marquer. En plus, nous leur avons donné deux buts sur des échappés alors que nous étions en plein contrôle en zone adverse et sur un joueur qui quittait le banc des pénalités. Ce sont des erreurs de jeunesse », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

L’Océanic a dominé la première

L’Océanic a bien fait en première période, limitant le Phoenix à seulement trois tirs sur le gardien Vincent Filion. Les hommes de Joël Perrault n’ont pas été en mesure de battre le gardien recrue Mathys Routhier, malgré 10 lancers, dont quelques-uns dangereux. « Nous avons bien amorcé le match en les limitant à trois tirs en première », a précisé le coach.

Photo Alexandre D’Astous

Les visiteurs ont ouvert la marque en début de deuxième période à la faveur d’un avantage numérique par l’entremise de Mavrick Lachance (6e). La réplique de l’Océanic est venue moins de quatre minutes plus tard lorsque Dominic Pilote a battu le gardien du Phoenix d’un tir dans la partie supérieure à courte distance.

Deux joueurs du Phoenix marquent leur premier en carrière

Alors que l’Océanic semblait s’être emparé du momentum, Lewis Gendron a profité d’un revirement du défenseur de l’Océanic, Spencer Gill à la ligne bleue adverse pour s’amener seul devant le gardien de l’Océanic et le battre pour inscrire son premier but en carrière.

Jesse Carrière (1er) a doublé l’avance des visiteurs sur une échappée en sortant du banc des pénalités, étant oublié par le jeune défenseur Spencer Gill. Il a aussi marqué son premier but en carrière.

Photo Alexandre D’Astous

En bref

Jacob Mathieu est toujours sur la touche en raison d’une blessure tandis que Ben Cross, Mathys Laurent et Olivier Théberge ont été laissés de côté dans le camp de l’Océanic. L’attaquant de 17 ans Quinn Kennedy est le joueur étudiant du mois de septembre chez l’Océanic. L’Océanic rendra visite au Titan dimanche après-midi à Bathurst.