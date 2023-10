Main-d’œuvre indépendante en Montérégie: des employés d’agences dorment au travail et une autre quitte pour une pause et ne revient jamais

Manque de connaissances, pauses trop longues, absences inexpliquées : des soignants d’hôpitaux de la Montérégie en ont ras le bol de l’incompétence de certains employés d’agences privées au point de faire des centaines de plaintes.

« Ils prennent deux heures, trois heures de pause et personne ne les trouve dans l’hôpital », déplore une inhalothérapeute qui n’est pas autorisée à parler aux médias. [Les agences privées] collectent le cash. Ils n’en ont rien à foutre, ils nous envoient n’importe qui. »

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest a de graves problèmes de pénurie de personnel, surtout depuis la pandémie de COVID-19.

Résultat : beaucoup d’employés (infirmières, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires) sont embauchés au privé à fort prix pour combler les quarts de travail vacants.

Refus de faire des tâches

D’ailleurs, certains employés d’agences viennent de très loin, même de l’Outaouais, et dorment à l’hôpital de Salaberry-de-Valleyfield entre deux quarts de travail de 16 heures.

Plusieurs soignants des hôpitaux de Salaberry-de-Valleyfield et de Châteauguay s’avouent frustrés et désabusés de devoir gérer certains « collègues » problématiques qui viennent de l'externe. Voici des situations qui ont été rapportées au Journal :

– Un employé d’agence qui dort pendant son quart de travail

– Protocoles médicaux non respectés ou non maîtrisés qui mettent les patients à risque

– Refus de faire certaines tâches comme répondre aux cloches d’appel

– Quelqu’un quitte à sa pause et ne revient jamais.

Depuis mars dernier, 303 plaintes d'employés ou de gestionnaires du CISSS ont été enregistrées contre des employés d'agences dont :

-Hôpital de Châteauguay 55 plaintes

-Hôpital de Salaberry-de-Valleyfield 42 plaintes

De plus, 56 employés d'agences ont été bannis à vie ou temporairement du CISSS depuis mars dernier, en raison de leur mauvaise conduite professionnelle (problèmes d'assiduité ou de compétences).

À l’urgence de Châteauguay, des équipes préfèrent même travailler en effectifs réduits plutôt qu’ouvrir une unité de débordement avec des employés d’agences privées.

« Trop dangereux »

« C’est trop dangereux », avoue une urgentologue sous le couvert de l’anonymat.

« On ne veut pas d’infirmières d’agences à l’urgence. On est déjà tellement dans [le jus], avoue la docteure. On a trop de patients, les urgences débordent. On ne peut pas se permettre [...] qu’elles ne rentrent pas à la dernière minute. »

Des préposés aux bénéficiaires embauchés dans des secteurs critiques (p. ex. les soins intensifs) n’étaient pas formés pour faire leur tâche et « s’assoient sur un banc », souligne une infirmière d'expérience.

« Ils ne connaissent pas les protocoles, ils viennent boucher un trou. Quand un patient va mal, ils ne savent pas quoi faire », déplore l’employée de Châteauguay.

« Tu donnes les soins, tu compenses. Tu ne veux pas que ton patient manque de rien », avoue-t-elle aussi.

Par ailleurs, des soignants déplorent le manque de suivi des plaintes.

« On devient désabusées. Tu travailles et tu ramasses ce qui n’a pas été fait. On se fait une coquille, il faut rester dans le moment présent », dit l'infirmière d’expérience.

Le CISSS n’a pas voulu commenter ces exemples rapportés, mais avoue observer «à l’occasion que des ressources n’ont pas les compétences assez développées pour le niveau de soins attendu. Dans ce cas-ci, on peut exiger que l’employé reçoivent des formations supplémentaires avant de pouvoir réintégrer nos milieux», écrit la porte-parole Jade St-Jean.

« S’il y a un enjeu de maltraitance, de négligence ou de sécurité de soins, c’est tolérance zéro. C’est sûr qu’on va faire un suivi auprès de l’agence pour que cet employé-là ne revienne pas», assure-t-elle.

Pas le choix d’aller au privé

L’embauche d’employés d’agences est nécessaire pour assurer les soins de santé à la population, avoue la direction du réseau de la Montérégie-Ouest, qui assure tout faire pour réduire le recours au privé.

« Si on n’avait pas le personnel d’agences, on devrait fermer des unités, dit Jade St-Jean, porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSSMO). Le plus important, ce sont les soins aux patients. »

Hier, cette dernière ne pouvait confirmer combien d’agences privées ont des contrats au CISSSMO. Or, beaucoup de main-d’œuvre indépendante est embauchée, surtout les nuits et la fin de semaine. En 2022-2023, la facture a atteint 126,5 millions $.

Malgré tout, le CISSS assure tout mettre en place pour réduire le recours aux agences, surtout qu’elles seront bannies du réseau dès 2024.

« On veut tous la stabilité », soutient Mme St-Jean, qui précise que les exigences de performance sont les mêmes pour le personnel d'agence que les salariés du CISSS.

Suivi auprès de l’agence

De son côté, l’Association des entreprises privées de personnels soignants du Québec répond que les employés d’agences doivent être compétents.

« C’est sûr et certain que l’employé est censé avoir l’expérience et les qualités requises de base, dit Patrice Lapointe, président. Ils (Les CISSS) ont tous les outils et les leviers dans leur contrat. »

« Quand un employé ne répond pas aux critères, le client en tout temps peut exiger son retrait de l’assignation », ajoute-t-il.